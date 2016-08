Piden locatarios remodelación del Mercado

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Locatarios del Mercado Municipal manifestaron que urge la remodelación del lugar, debido a que el próximo 15 de septiembre cumplirá 100 años de haberse fundado, y gran parte de la infraestructura, como la lámina del techo, tiene la misma edad.



Migdelina Castillo Moreno, representante de los locatarios del Mercado Municipal, destacó que ya se propuso un proyecto integral para cubrir las necesidades del inmueble antes las autoridades estatales y municipales, y al parecer lo están reconsiderando.



"Es un proyecto integral que solicitamos nosotros, de las necesidades que hay tanto de infraestructura, como cableado eléctrico y todo lo funcional para el mercado, y pues sí, ellos han tomado cartas sobre el asunto, han hecho sus gestiones pertinentes", dijo.



La locataria desde hace 35 años, agregó que aunque ya han tenido acercamiento con personal del Ayuntamiento, aún no hay una respuesta oficial que les asegure que el proyecto fue aceptado, por lo que quedan a la espera de una respuesta favorable.



"Yo sé que están trabajando, yo sé que es una inversión para el mercado tripartita, entre el Estado, el Municipio y nosotros (comerciantes), pero me imagino que ellos están valorando la situación", indicó.



Tras la "escasez" de empleo que podría traer consigo la remodelación del Mercado si se le diera "luz verde" al proyecto propuesto por los mismos comerciantes, alguno de ellos consideran que deberían de recibir también el apoyo para reubicarlos mientras se termine el proyecto.



"Yo soy la tercera generación aquí en el mercado, y anteriormente cuando estaban mis papás también hicieron una remodelación y los reubicaron, y si llegara a pasar eso, yo no me puedo quedar tres meses sin trabajo, también pediré el apoyo para que nos reubiquen", externó Diana Castellanos.



Aunque no hay una fecha en específico, añadió, sí se necesita una reparación, de cosas que no están a la vista, como la tubería, el drenaje, el cableado, la lámina del techo que desde que se construyó el mercado, nunca se ha cambiado.



José Humberto Briceño, cuya familia ha permanecido en el Mercado Municipal desde hace 86 años, opinó que tal vez el lugar se tenga que cerrar durante algún tiempo, pero es un bien necesario para la seguridad de la comunidad en general.