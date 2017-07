Incremento sería un golpe a la economía familiar: Usuarios

(GH)

Un golpe directo a su economía personal y familiar significaría el aumento a la tarifa del transporte autorizada por el Consejo Ciudadano del Transporte Público, externaron hermosillenses en un sondeo realizado en el Centro de la ciudad.



Molestia e indignación causó la noticia con la que ayer se despertaron los usuarios del transporte urbano, quienes actualmente pagan 7 pesos por pasaje y de concretarse la propuesta del Consejo Ciudadano deberán pagar 11.50 pesos.



"Está muy mal porque la gente a veces apenas se completa los 7 pesos; yo uso cuatro, dos de ida y dos de venida, aparte tengo que pagar los de mi familia, me afecta mucho porque has de cuenta que trabajamos para el puro transporte", dijo Ricardo Verdugo, empleado.



Los estudiantes también se manifestaron en contra de la propuesta de aumento, pues a pesar de contar con dos camiones gratuitos diarios durante el ciclo escolar, no resulta suficiente ya que, de no contar con un ingreso, no les es posible pagar los viajes faltantes.



"Me pongo en el lugar de compañeros que toman cuatro camiones, que viven muy lejos y sobrepasan los dos gratis que nos dan, o que trabajamos y usamos esos dos gratis sólo para ir a la escuela", expresó Dayanara Reina, estudiante.



Falta consultar



Un común denominador en los comentarios recogidos fue la poca voluntad de funcionarios y concesionarios del transporte público de consultar a la ciudadanía en la toma de decisiones que los involucran.



"Está muy mal lo que hicieron, porque así como cuentan los votos para que nosotros elijamos presidencia, municipales y gobernadores, así deberían tomarnos en cuenta en esto, está muy mal que no hayan contado con nosotros como ciudadanos que somos", expresó Margarito Morales, paletero.



Malas unidades



De igual manera calificaron como malas las condiciones generales con las que operan las unidades de transporte, que incluyen la falta de aire acondicionado, los largos tiempos de espera, la falta de limpieza y de seguridad, así como el mal trato que reciben de los operadores.



"Se lo merecerían si verdaderamente brindaran buen servicio, si llegaran más temprano, a veces ni se paran, el famoso aire acondicionado que ni lo prenden; es lo que uno como usuario pide, que si están subiendo la tarifa, sea por brindar un buen servicio, que se merezcan ese aumento", dijo Manuel, quien omitió su apellido.



El problema de las unidades sin aire acondicionado es una constante en los comentarios que se recogieron, pues los usuarios están cansados de tener que soportar temperaturas arriba de los 45 grados en recorridos que pueden durar de 30 a 90 minutos.



Los ciudadanos piden sensibilidad a los funcionarios y concesionarios, así como pensar en un beneficio colectivo, más allá de las ganancias que representan para ellos.



"11.50 está muy caro, todavía 10 se me hace razonable, pero siempre y cuando los concesionarios se pongan la mano en el corazón y no piensen solamente en ellos y el dinero que agarran, porque es bastante dinero por persona, por día", dijo Esteban Beltrán, empleado.



Pocas opciones



La solicitud a las autoridades sobre nuevas formas de transporte económicas también fue mencionada.



"Que busquen la forma de romper ese círculo vicioso, los concesionarios están aferrados, hay que dar oportunidad a otras unidades que puedan dar transporte más económico a la gente", dijo Félix García, usuario.



También comentaron sobre el video difundido a través de las redes sociales en el que aparece la gobernadora del Estado, Claudia Pavlovich Arellano, haciendo un recorrido en una unidad.



"Se supone que la gobernadora ya se subió, que ya miró el tipo de camiones que tenemos, que se dé cuenta de la falta de limpieza, de seguridad, que haya más empatía.



"Que no nada más se suba una vez al camión y diga que está viviendo la situación, cuando en realidad toda su vida no ha sido así, una vez se subió al camión ¿y qué? ¿Qué arregla? Que se pongan más en el lugar del usuario", expresó Dayanara Reina.