Rechazan usuarios alza en tarifa de transporte a 11.50

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Porque el servicio que presta el transporte en Hermosillo no cumple ni para pagar por él los 7.00 pesos, mucho menos los 11.50 propuestos por el Consejo Ciudadano del Transporte, usuarios y organizaciones ciudadanas exigen una contrapropuesta para que el Estado subsidie el servicio y también proponen acciones de presión.



Dejar de usar el transporte urbano por un día es lo que propone Alfonso López Villa, representante de Vigilantes del Transporte, para evitar que entre en vigor ese incremento del 64.2% a la tarifa.



"Ni siquiera cumplen para un cobro de 7 pesos", afirmó, "lo que están tratando es de convencernos de que con el incremento a la tarifa se van a ver reglas de calidad más estrictas y esto históricamente sabemos que no sucede".



La tarifa de 11.50 aprobada por el Consejo Ciudadano del Transporte Público Sustentable del Estado de Sonora es inaceptable, agregó López Villa, ya que las unidades no cumplen con las condiciones necesarias.



"Todavía vamos a analizar con las otras organizaciones a ver qué es lo que podemos hacer, inclusive hasta un día sin utilizar el camión podría ser una opción para hacer presión, porque al final del día al Consejo Ciudadano lo que menos le importa es el ciudadano", señaló.



QUIEREN REVERTIR TARIFA



El líder de la Unión de Usuarios, Ignacio Peinado Luna, apuntó que buscarán una reunión con el Consejo Ciudadano del Transporte para abordar el tema del aumento que considera no responde a las necesidades del usuario.



"Los usuarios estamos buscando tener encuentros con el Consejo Ciudadano de Transporte Público para sensibilizarlos y platicar", dijo, "persuadir de la necesidad de buscar una tarifa justa y revertir de lo que aprobaron, es una propuesta técnica, no es determinante".



Ernesto Acuña, representante de la Unión de Usuarios en el Consejo Ciudadano, aseguró que no está de acuerdo con el aumento a 11.50 pesos al transporte público, por lo que se abstuvo de aprobarlo hasta que haya una mejor propuesta.



"No estoy de acuerdo en pagar 11.50 pesos, las deficiencias son las mismas", afirmó, "frecuencia de paso, confort de las unidades, trato del chofer al usuario que aunque ha habido cierta mejoría aún falta, también faltan más unidades en horas pico".