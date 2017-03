Reportan al día 4 denuncias contra bancos

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Por cargos no reconocidos y otras fallas con tarjetas de débito y crédito se registran en Sonora al menos 4 denuncias al día contra bancos, informó la responsable de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).



Durante 2016 la Condusef dio trámite a un total de 1190 quejas por tarjeta de crédito y 424 acciones por tarjeta de débito.



La principal reclamación fue la de consumos no reconocidos tanto en tarjeta de crédito como de débito, indicó la titular Blanca Alicia Rosas López.



La mayor parte de este tipo de cargos, señaló, derivan de robo o extravío de dichas tarjetas, por lo que recomendó mantenerlas en resguardo y portarlas únicamente cuando se vayan a emplear.



"Hay que cuidar las tarjetas de crédito y débito", recomendó, "tenerlas en un lugar seguro, en el mismo hogar"., externó.



Como segunda causa recurrente de quejas en el caso de tarjeta de crédito, precisó, está la cancelación de producto o servicio no atendido o no aplicado, con 254 casos reportados.



La actualización de historial crediticio no realizada, fue la tercera queja más solicitada con 129 reclamaciones.



En cuanto a las solicitudes más comunes interpuestas por controversias con la tarjeta de débito, en el primer sitio es encontraron los consumos no reconocidos, con 186 quejas y en segundo, la disposición de efectivo en cajero automático no autorizado por el usuario, con 65 quejas.



A nivel nacional, durante el 2016 la Condusef realizó un total 1,658,794 acciones de defensa, de las cuales 19,526 fueron las correspondientes al Estado de Sonora.