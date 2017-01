Se convierte María José en la bebé Año Nuevo de Hermosillo

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Doble impresión recibió Diana Lidia al enterarse que su recién nacida fue una niña y la bebé 2017, pues en los nueve meses de embarazo no se había enterado del sexo de su hija.



Con ropita amarilla por no saber si sería niño o niña, José María Castellano y Diana Lidia Carrazco recibieron en las primeras horas del año a su bebé María José, después de varios días de incertidumbre y espera.



"Me habían dicho que para el 29 y luego me dijeron que para el primero porque ya cumplí las 41 semanas y no quería salir, anda de amarillo porque nunca se dejó ver", expresó Diana de 22 años.



María José nació a las 02:03 horas, pesó 3.730 kilos y midió 54 centímetros, sus papás expresaron su felicidad al recibir a la primera niña nacida en el 2017.