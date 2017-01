Le pegan duro al Centro

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La colonia Centro es el lugar de mayor incidencia en robo a comercio en Hermosillo durante este 2016, según los datos publicados en el portal de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSP), en su sección de mapa interactivo.



Con un total de 50 denuncias de robos a comercio en ese sector, son los que desde el 1 de enero al 28 de diciembre de 2016, se han registrado en la SSP, donde las distintas modalidades que utilizan los presuntos ladrones para cometer los ilícitos, cada vez son más difíciles de detectar.



De acuerdo a un sondeo que se realizó entre algunos comerciantes del Centro de la ciudad, en su mayoría concordaron que la ausencia de policías en el sector durante la mayor parte del año, más las costumbres con las que cuenta cada ciudadano, son los detonantes para que los robos sean el pan de cada día.



Despojos a mano armada y los "robos hormiga", son las formas más comunes que utilizan los "amantes de lo ajeno" al momento de cometer los ilícitos, incluyendo a las llamadas "falderas", quienes se presentan más en la época decembrina.



Salomón López, comerciante desde hace varios años, comentó que no es mito lo que se dice a cerca de la ola de robos que viven diariamente los locatarios, ya que es muy común que los locales comerciales padezcan algún tipo de robo, ya sea de noche o de día.



"La verdad hace mucha falta la vigilancia aquí en el Centro, a la Policía sólo la vemos estos días, ya después, quedamos a merced de los rateros, tenemos que estar ahí abusados que no nos vayan a robar, y tener cámaras, aunque ya no tienen miedo", dijo.



Entre las menciones que más sobresalieron entre los entrevistados están los robos a farmacias, y a los puestos dedicados a la venta de accesorios que se encuentran distribuidos por todo el sector comercial, incluyendo dentro y fuera del Mercado Municipal.



El uso de armas en los robos, cada vez se hacen más comunes, debido al fácil acceso que se tienen a ellas, en particular las armas blancas, algunas hechizas, fabricadas con cualquier trozo de lámina o varilla afilada, que sirva para amagar a la víctima y causar graves heridas en caso de ser necesario.



El robo más sobresaliente es el de tipo hormiga, según platicaron los comerciantes, y solo basta con que el vendedor se descuide un instante para que el ladrón se apodere de la mercancía y se lo esconda entre sus ropas para después retirarse.



Tal situación se presenta más en los supermercados, farmacias o lugares donde vendan productos de belleza o higiene personal, ya que es más fácil hallar algún comprador al momento de rematar el producto a unos cuantos pesos.



"Es que esas cosas son las que más venden los ‘malandros’ que andan por todo el Centro, a cada rato pasan vendiendo champús, productos para el cabello, cremas, todas esas cosas que se roban de los establecimientos y los venden en unos pesos para comer o para la droga", destacó Carmen Sifuentes.



La vendedora de artesanías regionales consideró que el Centro de Hermosillo está muy descuidado, y aunque durante la mayor parte del día haya mucha gente transitando en las calles, la situación se vuelve más vulnerable, ya que basta solo un segundo de descuido para poder robar.



"Yo digo que es culpable tanto el que roba, como el que le compra las cosas robadas, porque si no hubiera personas que compraran esas cosas, los otros no robaran, la delincuencia también depende de nosotros, que no se preste a la corrupción", opinó.



Mujeres de complexión mediana a robusta, y de vestimenta holgada, son las características con las que comúnmente tienen las "falderas", que operan casi siempre en parejas, platicó Julio M., guardia de seguridad de un supermercado.



"Hasta tres veces al día llegamos a detectar a gente que se lleva cosas, y muy pocas de ellas se denuncian, y casi siempre son las mismas personas, ya las tenemos detectadas, incluso dicen que hay gente que ya se le tiene prohibido el paso, pero siempre se visten así".



"En estos tiempos se presta mucho para que traigan chamarras, chales y esas cosas que usan las mujeres, y ahí se esconden la mercancía", detalló, "o traen bebés y meten los productos entre su ropa, y no sólo mujeres, sino hombres también, se esconden hasta las carteras de carne".



Aunque no es muy frecuente, "los boqueteros" están considerados entre los que más daños ocasionan en los negocios, como así lo expresaron los comerciantes, ya que los ladrones hacen boquetes de hasta un metro de diámetro en paredes y techos por donde sacan grandes cantidades de mercancía.