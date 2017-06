Agente de la PESP se contamina con fentanilo

NOGALES (GH)(GH)

Un agente de Policía en Sonora se contaminó al tener contacto con el fentanilo, confirmó el secretario de Seguridad Pública, Adolfo García Morales.



"Estamos preparando a nuestros agentes porque un agente nuestro se contaminó, es una droga muy peligrosa afortunadamente es muy poco lo que ha ingresado a México", aseguró.



El agente hizo contacto con la sustancia en una mano y se informó que esto no provocó estragos en su salud.



Fuentes de la Secretaría de Seguridad Pública confirmaron que el caso ocurrió no hace mucho tiempo, aunque no proporcionaron la fecha exacta.