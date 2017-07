Revelan identidad de fallecido en accidente en vía Nogales-Ímuris

NOGALES, Sonora(GH)

Como Ramón R., de 52 años, originario de Magdalena de Kino, Sonora, fue identificada la persona fallecida durante el fatal accidente automovilístico registrado en el tramo carretero de Nogales-Ímuris.



Mientras que el lesionado es Edwin H., de 29 años, quien conducía un auto de la marca Nissan, tipo Altima, color gris, de modelo reciente y placas de Arizona, informaron autoridades locales.



El choque ocurrió en la carretera Cuatro Carriles, en el tramo carretero de Sur a Norte, cerca de la zona sinuosa conocida como Curvas de Quijano.



Ese tramo era utilizado en ambos sentidos ante reparaciones a las carreteras.



Testigos informaron que presuntamente el conductor del sedán rebasó impactándose de frente contra el conductor del pick up.



En el sedán viajaba Edwin H., quien resultó gravemente herido, mientras que en el pick up iba Ramón R. quien perdió la vida en los hechos.



Sobre los carriles de circulación quedó el auto de la marca Nissan, cuyo conductor fue rescatado tras poco más de 30 minutos de labores por el Cuerpo de Bomberos y socorristas de Cruz Roja Mexicana.



A unos quince metros del primer auto quedó el pick up y a dos metros el cuerpo del automovilista.



Tras más de una hora cerrada la circulación en ambos sentidos, largas filas de automovilistas se formaron, principalmente de Norte a Sur.



Una vez que se realizó el rescate y el retiro del auto que quedó en la cinta asfáltica, la Policía Federal abrió la circulación.