Arresto de Romero fue por cargos de inmigración: ICE

NOGALES, Sonora(GH)

Por cargos de inmigración fueron arrestados el ex secretario de Gobierno, Roberto Romero López, y su esposa y ex diputada local en el sexenio anterior, Mónica Paola Robles.



Yasmeen Pitts O´Keefe, vocera de Asuntos Públicos del Departamento de Inmigración y Control de Fronteras (ICE, por sus siglas en inglés), informó que la detención de la pareja se realizó el lunes por cargos administrativos de inmigración.



La captura fue en Tucson, Arizona, por oficiales del área de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos.



La vocera dijo no poder brindar mayor información en relación al caso.



ACUSACIONES



La pareja cuenta con una orden de aprehensión librada por el juez segundo de Distrito en el Estado de Sonora por el delito de tráfico de influencias en perjuicio de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), de acuerdo con el bolettín emitido por la PGR.



Mediante labor coordinada de investigación por la Oficina Nacional Interpol-México de la Agencia de Investigación Criminal se logró ubicarlos, cita la dependencia.



Con esta captura suman cuatro las detenciones de ex colaboradores del ex gobernador, Guillermo Padres, en Arizona: El 4 de abril fue detenido por cargos de inmigración Carlos Villalobos Organista, quien se ocultaba en una vivienda ubicada en Scottsdale, Arizona, y enfrentaba una orden de aprehensión por uso indebido de atribuciones y facultades, quien sigue preso en un recinto federal en Arizona.



El 11 de mayo se detuvo a Valentín Castillo, ex director de Auditoría Fiscal del Gobierno, cuando intentaba cruzar a EU por la Garita Denis DeConcini de Nogales y contaba con orden de aprehensión, refiere PGR.