Nogales: Atropella mujer a 5 personas; 2 son menores de edad

NOGALES, Sonora(GH)

Una mujer en estado de ebriedad irrumpió en su auto en una pista de terracería donde se realizaban carreras de vehículos todo terreno y al ser amonestada por los organizadores dio velocidad y arrolló a cinco personas.



Se trata de Beatriz R., C., de 28 años de edad quien circulaba a bordo de un carro Ford Mustang, color gris, modelo 2001 y sin placas la cual fue detenida y puesta a disposición de las autoridades ministeriales.



Los lesionados por atropellamiento son Miriam Guadalupe de 30 años con fractura de rodilla y hombro derecho, la menor Gisela de 16 años con herida en el brazo derecho, y Brenda de 28, con dolor en el tórax y abdominal.



También resultaron perjudicados, la niña Ximena N., de 5 años de edad con golpes múltiples y otro menor del cual no se proporcionaron datos, todos los lesionados ingresados a la clínica del Seguro Social.



Los hechos ocurrieron a las 19:20 horas en el parque recreativo del ejido Mascareñas donde decenas de personas presenciaban una carrera de vehículos todo terreno según informe de las autoridades.



La mujer introdujo su auto a la pista queriendo participar en la carrera sin cumplir con los requisitos y cuando los encargados del evento le pidieron que se retirara fue entonces que salió a toda velocidad en el carro.



La conductora perdió el control luego de avanzar unos 200 metros de distancia y se desvió para chocar un vehículo Honda que estaba estacionado donde arrolló a las cinco personas que estaban paradas en ese lugar.



Los agentes municipales detuvieron a la mujer quien fue diagnosticada en primer grado de ebriedad y posteriormente fue entregada al agente ministerial encargado de hacer el deslinde de responsabilidades.



Lesionados:

Beatriz R., C., de 28 años

Gisela O., de 16 años

Brenda R., de 28 años

Ximena N., de 5 años

Un niño no identificado.