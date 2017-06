Fallece joven por balazo en la cabeza en Nogales

NOGALES, Sonora(GH)

Un joven con una herida de bala en la cabeza falleció en el Hospital General de Nogales al no superar las lesiones.



EL hoy occiso, quien tiene aproximadamente 20 años de edad, no ha sido identificado.



Los hechos se registraron aproximadamente a las 10:00 de la mañana en la calle Andador, en colonia Margarita Maza de Juárez.



Aún no se han determinado las causas del incidente; las autoridades tienen detenida a una persona para ser investigada, aunque esto no ha sido confirmado oficialmente.



Detallan que indagan un posible intento de suicidio, así como un hecho violento.



Más información en el video: