Se pasa alto y provoca fuerte choque en Nogales

NOGALES, Sonora(GH)

Una persona lesionada fue el saldo que dejó un fuerte choque automovilístico registrado este viernes en la frontera de Nogales cuando un automovilista se pasó un alto.



El caso ocurrió en el periférico Luis Donaldo Colosio, cuando Armando G., de 18 años, conducía rumbo al Sur un pick up de la marca Chevrolet, tipo Silverado, modelo 1991.



No hizo alto en el semáforo ubicado en el entronque con calle Kennedy y al viajar en exceso de velocidad impactó por alcance un vehículo de alquiler de la marca Nissan, tipo Tsuru, modelo 2011.



El vehículo era conducido por Enrique, de 46 años y llevaba como pasajera a Trinidad C., de 28 años, quien resultó con lesiones en la cabeza ya que con el impacto se dañó el cristal trasero siendo alcanzada por los vidrios.



La pasajera fue trasladada al Hospital del Seguro Social, donde quedó internada en tanto el conductor del pick up fue detenido a disposición de personal de una Agencia Ministerial de Investigación Criminal.