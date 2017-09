Aumentan casos de la privación de libertad en Nogales

NOGALES, Sonora(GH)

En los últimos meses se ha registrado un alza constante en el delito de la privación de la libertad en esta frontera.



De acuerdo con informes homologados de Seguridad Pública de enero al 10 de septiembre se han documentado 43 víctimas, entre ellos dos adolescentes, de los conocidos como "levantones" en Nogales.



Las autoridades policiacas señalan que la incidencia delictiva creció en agosto con 11 personas privadas de la libertad.En tanto, en los primeros 10 días de septiembre suman cinco casos de personas "levantadas".



En este 2017, según los registros oficiales se destaca que entre las víctimas por "levantones" se encuentran dos adolescentes de 13 y 14 años de edad y una mujer adulta.



La mayor parte de los casos que se han dado a conocer por las autoridades policiacas, los delitos han sido perpetrados por grupos de hombres armados y sólo en uno de los sucesos han detenido a responsables.



La característica en este tipo de delitos es que las víctimas son privadas de la libertad, retenidas por periodos largos en los que son torturados a golpes para luego ser dejados abandonados en distintos sectores de la ciudad.



De acuerdo con los informes policiacos no en todos estos casos las personas lograron sobrevivir a las torturas físicas.



Las víctimas sufrieron agresiones con los puños, garrotazos, cachazos, armas blancas o balazos.



Van ocho muertes



Solo en este año se ha contabilizado la muerte de ocho personas, quienes luego de haber sido "levantadas" por hombres armados y torturados a golpes, fueron encontradas sin vida por las autoridades investigadoras o municipales.



El pasado 3 de febrero agentes de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y en coordinación con el FBI (Departamento Federal de Investigaciones) de EU, localizaron a un joven de 22 años, de Tucson, Arizona, quien estaba privado de la libertad en la colonia Artículo 27.



En la mayor parte de estos hechos las víctimas han sido señaladas como ladrones o por estar involucradas en hechos del crimen organizado, según los mismos agresores, quienes dejan mensajes en el cuerpo de sus víctimas.



Atienden a víctima en estado de coma



En estado de coma con edema cerebral, fracturas en los dedos de su mano izquierda, heridas cortantes en tórax y otras lesiones está hospitalizado una víctima de un "levantón".



Alrededor de las 06:50 horas, la Policía recibió el reporte de que en la avenida Industrial y parte posterior de una gasera en la colonia Nuevo Nogales estaba tirada una persona lesionada.



Socorristas de la Cruz Roja acudieron al lugar y auxiliaron al hombre, en estado inconsciente, el cual fue trasladado hasta el Hospital General, donde llegaron autoridades policiacas.



El hombre no identificado no responde a estímulos, sin habla y presenta múltiples huellas de tortura, según información de las autoridades del Servicio Médico Forense (Semefo).



De acuerdo con el comunicado de la Policía Municipal la persona fue privada de la libertad por un grupo de hombres armados, quienes luego de torturarlo a golpes y con arma blanca lo dejaron abandonado.