Joven resulta lesionado tras volcadura

NOGALES, Sonora(GH)

Una persona herida fue el saldo de una volcadura ocurrida hoy por la mañana en una de las curvas antes de llegar al Ejido Mascareñas, al Este de Nogales.



La identidad del lesionado no fue confirmada oficialmente, pero se trata de un joven de aproximadamente 25 años.



De acuerdo con información proporcionada en los hechos, todo ocurrió cuando el joven y una persona adulta mayor, viajaban a bordo de un vehículo de la marca Nissan, tipo Sentra, modelo atrasado.



Se desplazaban de Mascareñas hacia Nogales, con dirección al Oriente.



Al llegar a una curva frente a las instalaciones de una gasera el conductor perdió el control del auto.



Una maniobra al intentar quedarse sobre la carretera les hizo invadir el carril contrario para posteriormente salirse del camino y avanzar unos 40 metros para finalmente volcarse.



Socorristas del Grupo Halcones Dorados auxiliaron a los heridos, donde uno de ellos, el más joven fue internado en el Hospital General de Nogales.



El adulto mayor se retiró en un auto particular, sufriendo lesiones leves.



Autoridades municipales no realizaban hasta entonces el reporte oficial en relación a este percance.