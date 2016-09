Siguen algunas escuelas sin clases en Nogales por problemas

NOGALES, Sonora(GH)

“Creo que no estaba compactado el terreno y hubo problema con las aulas; ahí no se pudo dar clases”, comentó el jefe de sector.

“Es tristeza que a estas fechas puedo decir no ha habido clases en esa escuela”, añadió.

Tras dos semanas de iniciado el ciclo escolar, una primaria y una secundaria ubicada en el Fraccionamiento Romanza, al Este de la ciudad, no han iniciado clases.Salvador Novela Michel, jefe de sector de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), confirmó que quienes sí iniciaron clases fueron en un jardín de niños.Destacó que en el caso de la primaria de Nueva Creación, el terreno donde se asentó se emblandeció, lo que provocó que una de las aulas móviles se hundiera.En un recorrido por la zona se observó cómo es que de un lado se hundió el artefacto de metal que lo sostenía; mientras que en el otro salón también comenzaba a hundirse.Durante la visita no se observó que se estuviesen realizando algún tipo de trabajos.El profesor dijo desconocer cuándo se iniciarán con las clases en este plantel.Además de la situación del terreno que no fue debidamente compactado, está la falta de mobiliario, informó el jefe de sector.La secundaria, también de Nueva Creación, equipada con aulas móviles carece de mobiliario.Novela Michel añadió que además han atendido otras situaciones en escuelas como la primaria ‘Diego Rivera’, donde padres de familia demandaban el nombramiento de un director y un conserje.Asimismo en la primaria ‘Lázaro Cárdenas’ hubo unas quejas por parte de los padres de familia que están siendo atendidas.