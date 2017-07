"Destroyer" iba a regresar al ring; su hijo está herido

NOGALES, SONORA (GH)(GH)

El 28 de julio próximo era la fecha pactada para que David Alonso López Rodríguez, de 39 años, "Destroyer", regresara al ring, pero su sueño se vio truncado al ser asesinado a balazos la noche del jueves. Iba acompañado de su hijo de 14 años, a quien se reporta con estado de salud delicado, pero estable.



Autoridades informaron que el menor resultó herido de dos impactos de bala; ambos en la parte izquierda, uno de ellos con perforación de pulmón y otro en tórax.



El menor estaba siendo atendido en un hospital de la localidad, donde reportaban su estado como delicado, pero estable.



A las 22:45 horas del jueves en el barrio La Brisa se registró el ataque armado que acabó con la vida del primer campeón nacional del pugilismo nogalense.



"Fue como mi hijo": Entrenador



"Prácticamente puedo decir que fue como mi hijo mayor, mi primer gran boxeador, el primero que lograron hacer campeón nacional", recordó Santos Moreno, quien por 17 años acompañó como entrenador a David "El Destroyer" López.



"Fue un muchacho deportista nato, muchachillo que me cuesta decir que era, pero realmente así están las cosas, todo un orgullo para mí, siempre dije que él me dio a conocer, él cuando se coronó campeón nacional y luego en peleas internacionales estuvimos casi casi tocando el cielo", platicó.



Conmovido tras la noticia, Santos Moreno, recordó que "El Destroyer" tenía todo para convertirse en campeón del mundo, lamentablemente no se le abrieron las puertas.