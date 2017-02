Tucson defenderá a migrantes y alista juicio: Vicealcaldesa

TUCSON, Arizona (GH)(GH)

Con "papeles" o no, el Gobierno de Tucson defenderá a los migrantes y preferiría irse a juicio contra el Gobierno federal para pelear los fondos federales y no participar en redadas migratorias.



En entrevista para EL IMPARCIAL, Regina Romero Arvizu, vicealcaldesa de Tucson, Arizona, manifestó que no es tiempo de echarse atrás, sino de continuar defendiendo a los residentes de Tucson, Arizona.



"Vamos a llevar al Gobierno federal a las cortes para agregar nuestro nombre a otras ciudades grandísimas como Chicago, Los Ángeles, Nueva York, San Francisco, Denver, Seattle, en todas esas ciudades están saliendo los alcaldes a decir que no van a practicar las redadas", destacó.



El sumarse a otras ciudades e irse a juicio, explicó, es una decisión que debe ser votada por el Concilio.



Denunció que el Gobierno federal quiere obligarlos a participar en redadas bajo la amenaza de recortarles los fondos federales por 100 millones de dólares al año.



"Es como un ‘bullying’ que nos están amenazando diciendo si no hacen lo que a mí me da la gana, voy a quitar dinero que les corresponde a ustedes", enfatizó.



QUE DECIDA UN JUEZ



El dinero que se devuelve del Gobierno federal es contribución de la gente de Tucson al gobierno, sostuvo.



"Apenas un juez (puede determinar si participan o no en redadas), creo en las cortes, los derechos que tenemos y no vamos a hacer ningún otro tipo de decisión hasta que pasemos por las cortes y después nos diga que este Gobierno federal tiene razón o no tiene razón", precisó.



"Le digo a mis colegas que no hay que darse por vencidos", afirmó, "y vale la pena pelear por lo que pensamos".