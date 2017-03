Falta interés de autoridades para prevenir accidentes en Nogales

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Según los registros oficiales en este 2017, en Nogales han ocurrido 142 accidentes viales que han ocasionado cinco muertes, en parte porque las autoridades se relajan y dejan de aplicar las medidas de prevención, indicó Jorge David Rickina Gudiño.



El coordinador de Ecuación Vial y especialista en prevención y manejo a la defensiva, aseguró que la alta incidencia de accidentes es por el poco interés de las mismas autoridades.



"La falta de interés de las mismas autoridades que se relajan y dejan de aplicar las medidas de prevención, la corrupción en los gobiernos y la indiferencia de la ciudadanía son las causas principales de tanto accidente en Nogales.



"Lacorrupción y hablo de los gobiernos de todos los niveles, no permite que se aplique de manera correcta la prevención en todos los sectores de la comunidad y esto influye a la descomposición que hay en las vialidades", señaló.



Rickina Gudiño calificó a las calles de la ciudad como una jungla donde la gran mayoría de automovilistas y peatones se comportan de manera irracional por instinto y sin respetar las reglas de tránsito.



"Nosotros de manera permanente damos orientación a los estudiantes de los diferentes planteles educativos pero ellos no son el problema, el problema lo generan los adultos y ahí es donde no podemos llegar.



"Por ejemplo los conductores de autos irregulares compran su carro con 400 ó 500 dólares y salen a la calle a manejar como Dios les da a entender sin tener el más mínimo conocimiento del manejo a la defensiva", comentó.



El comandante municipal señaló que otro factor de accidentes son los choferes de camiones y taxis que por complacencia de las autoridades no son bien capacitados para ofrecer el servicio a la ciudadanía.



El especialista en educación vial aseguró que están haciendo esfuerzos para congregar a los grupos de motociclistas privados y de empresas comerciales para capacitarlos ya que representan un factor alto en los accidentes que se registran.



