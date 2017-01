Señalan que en Nogales no respetan tarifa especial fronteriza

NOGALES, Sonora(GH)

Foto: Rubén Ruiz

En Nogales las estaciones expendedoras de gasolina no respetan el estímulo de poco más de tres pesos que indica la Comisión reguladora de energía.El costo es de 16.23 pesos por litro de gasolina Magna, cuando de acuerdo al estímulo debería ser al menos tres pesos y fracción más barata.En Nogales la Magna debería tener un precio de 13.07 y la Premium 15.93, ya que fue incluido en las zonas fronterizas especiales.En tanto, la Profeco en Nogales dijo no tiene instrucciones en relación a que las gasolineras no están respetando el estímulo en la compra de gasolina.Gustavo Ibarra Rodríguez, titular en Nogales, indicó que la dependencia en Sonora no ha girado instrucciones en relación al tema.Por lo pronto lo que pueden hacer es poner su queja en Nogales, y de aquí se conducirá a Hermosillo, señaló.