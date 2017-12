"Retroceso en materia de DH": Preocupa a AI aprobación de Ley de Seguridad Interior

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Amnistía Internacional México manifestó profunda preocupación por la aprobación este jueves en la Cámara de Diputados de la Ley de Seguridad Interior.



La directora ejecutiva de la organización, Tania Renault, calificó lo sucedido como un retroceso en materia de derechos humanos.



"Es un retroceso en derechos y tenemos claro que cuando es un marco legal que regula la actuación no de la policía sino del Ejército, para realizar funciones de seguridad pública, es porque probablemente los cuerpos policíacos son débiles", indicó.



No obstante, la activista afirmó que desde hace más de 20 años las organizaciones de la sociedad civil en México, le han dicho al Estado mexicano la importancia de fortalecer a las policías estatales y municipales del País, a través de la capacitación y la entrega de herramientas para su trabajo.



"Tenemos que señalar que este día, hoy jueves, como un retroceso importante en derechos humanos", sostuvo.



Dijo que tener al Ejército en las calles, cuyos elementos no están capacitados para tareas de seguridad pública, afectará los derechos civiles de los ciudadanos, especialmente, dijo, se verán amenazados en su integridad personal.



"Tener al Ejército en las calles, es tener al cuerpo castrense que no está capacitado para hacer funciones de seguridad pública, los militares generalmente están entrenados para realizar funciones tácticas de otra naturaleza, de tal manera que la afectación al ciudadano puede ser en derechos civiles, especialmente en integridad personal y después tendremos algunos desafíos cuando haya violaciones a los derechos humanos", añadió.