Autorizan orden de aprehensión en contra de César Duarte

Fuentes de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) dieron a conocer que un juez autorizó la orden de aprehensión en contra del gobernador de Chihuahua, César Horacio Duarte Jáquez, debido a que logró acreditar que durante su administración fueron desviados 14 millones de pesos al Partido Revolucionario Institucional (PRI).



Desde la semana pasada, la dependencia que encabeza Santiago Nieto solicitó a un juez que girara la orden de aprehensión en contra del ex gobernador priísta y se informó que ésta se resolvería esta semana.



De acuerdo con información obtenida por EL UNIVERSAL, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) tiene documentado que César Duarte descontaba a 700 trabajadores de su gobierno el 10% de su sueldo y se los retenía en la Secretaría de Hacienda estatal.



El dinero se concentraba en un cheque mensual a nombre de su secretario de Hacienda y se depositaban en la cuenta de un empresario y los recursos no se reportaban al Instituto Nacional Electoral.



La dependencia, que encabeza Santiago Nieto, tiene 40 testimoniales documentados.



El delito está sustentado en los artículos 9 y 15 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales.



EL UNIVERSAL informó el martes 20, que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) solicitó a un juez federal la detención del ex gobernador de Chihuahua César Duarte Jáquez, por el desvío de recursos millonarios hacia el Partido Revolucionario Institucional.



De acuerdo con información a la que este diario tuvo acceso, como gobernador, César Duarte les quitaba 10% del sueldo a funcionarios de su gobierno para destinarlos al PRI estatal.



Según las investigaciones, el ex mandatario habría desviado más de 10 mil millones de pesos de fondos públicos a su partido, el PRI.



Por esto, integrantes de distintas fuerzas políticas de oposición exigieron a las autoridades judiciales que también investiguen al PRI, por presuntamente, haber recibido más de 10 mil millones de pesos de fondos públicos de la administración del ex gobernador de Chihuahua, el priísta César Duarte Jáquez.



En entrevistas por separado, algunos de los políticos de oposición también demandaron al tricolor que devuelva el dinero que le otorgó el entonces gobernador chihuahuense y aseguraron que este tipo de desvíos puede ser causal para que un instituto político pierda el registro de acuerdo con las leyes electorales.