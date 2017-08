En mesas de Tlcan "habrán días buenos y malos": Guajardo

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, advirtió que en las mesas de negociación del Tlcan, México no estará “sentado a cualquier precio”, por lo que pidió a senadores del PRI estar preparados para cualquier escenario.



Al participar en los trabajos de la XI Reunión plenaria de los Senadores del PRI, Guajardo explicó que las negociaciones con los socios comerciales de México, Estados Unidos y Canadá serán como una “montaña rusa”, donde habrá días buenos, unos malos y otros peores.



Guajardo aseguró los recientes señalamientos del presidente de los Estados unidos, Donald Trump, no se puede descartar que la negociación entre en un impasse, por lo que será importante pensar en un escenario sin Tlcan.



Antes, en la mesa energética, el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, afirmó que gracias a las reformas estructurales en este sector, al cierre del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto las inversiones en el sector llegarán a los 100 mil millones de dólares.



Por su parte, el director de Pemex, José Antonio González, aseguró que el abasto de gasolina en el País, está garantizado pese al huracán “Harvey” que golpeó Texas, uno de los principales proveedores del País, por lo que no ve “un problema inminente” en los siguientes días, en ninguna zona del País.



El funcionario reiteró que Pemex tiene finanzas estables, aunque son mejorables.