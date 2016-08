PGR afirma que caso Iguala continúa; presenta informe

(SUN)

Durante la Tercera Reunión Plenaria del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado de la República, la Procuradora General de la República, Arely Gómez, destacó los logros que se han obtenido en la dependencia a 17 meses que asumiera el cargo.



Luego de resaltar los éxitos y resultados, la procuradora aceptó que aún quedan retos por cumplir y el que el tema de los estudiantes normalistas desaparecidos aún no está resuelto.



"Lo he dicho antes y lo reitero hoy ante ustedes: el caso Iguala no está cerrado; no hemos terminado nuestro trabajo", declaró ante los integrantes del grupo parlamentario priista.



Respecto al tema, Arely Gómez destacó la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Marina en 650 labores de búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos y aseguró que las observaciones de la Comisión Nacional de los Derechos humos están siendo atendidas con mucha pulcritud.



La procuradora aseguró que el 91 por ciento de las peticiones Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) han sido atendidas; en total fueron 941 peticiones y el 9 por ciento restante está en vías de cumplimentarse.



La titular de la PGR aseguró que la dependencia ha sumado logros en materia de Derechos Humanos graciasa la instalación del Grupo de Trabajo para el Seguimiento de Asuntos Internacionales de Derechos Humanos y el acuerdo firmado por la dependencia y la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de capacitación para los operadores del sistema de procuración de justicia.



Además, la Procuradora presumió una calificación del 91 por ciento en el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Inforrmación (INAI) respecto de la calidad y oportunidad de las resoluciones de transparencia en la PGR.