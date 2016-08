Descartan nexo entre "El Chapo" y muerte de sobrino de "El Mayo"

CULIACÁN, Sinaloa(SUN)

El secuestro, en Vallarta Jalisco de los hermanos Alfredo e Iván Archivaldo, hijos de Joaquín Guzmán Loera y el asesinato en esta ciudad de un sobrino de Ismael Zambada García (a) el Mayo Zambada, no tienen ninguna relación, según las investigaciones abiertas en el homicidio.



César Abelardo Rubio Olivas, Secretario de Seguridad Pública en Culiacán, dijo que no se percibe que la muerte de Edgar Geovanny Parra Zambada, de 42 años de edad y su acompañante, Juan Meza Vargas, de oficio albañil, pueda generar actos de violencia.



El funcionario de seguridad municipal observó que por lo que conoce, el asesinato de Parra Zambada que tuvo lugar el pasado viernes, sobre el puente vial que conecta la zona residencial de Isla Musala, con otros fraccionamientos, no tiene conexión con otros hechos.



Señaló que la Procuraduría de Justicia del estado abrió una carpeta de investigación sobre este hecho, sin que se tenga evidencias que pudiera estar conectado, al caso de los hijos de Guzmán Loera que se presentaron el pasado 15 de agosto, en el restaurante “La Leche”, en Vallarta, Jalisco.



Rubio Olivas comentó que en breve, las nuevas Bases de Operación Mixta, en las que participarán fuerzas del Ejército, La Marina y las Policías Federal Preventiva, Ministerial y Municipal entrarán en acción en la capital del estado.



Con nuevas estrategias se busca hacer frente a los grupos delictivos e inhibir los delitos de acto impacto, como son los homicidios y robos de vehículos, comentó.