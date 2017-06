Pide Peña Nieto llevar Acuerdo del Pacífico a otro nivel

CALI, Colombia(SUN)

El presidente Enrique Peña Nieto llamó a llevar a otro nivel a la Alianza del Pacífico -que agrupa a México, Colombia, Chile y Perú- a fin de potenciar las oportunidades empresariales y para las sociedades de las naciones que la integran.



Esta noche, al participar en la clausura del IV Encuentro Empresarial de la Alianza del Pacífico, el jefe del Estado Mexicano se pronunció por dar un paso cualitativo en este mecanismo regional.



Enfatizó que los países miembros de la Alianza del Pacífico han concretado un acuerdo "como quizá no haya otro en el mundo" y por ello el interés de 52 naciones de convertirse en observadores de este instrumento de integración.



"Para ver cómo avanza el mecanismo que hemos ideado estos cuatro países para el libre comercio, pero no queda ahí, es el libre tránsito de personas, servicios y capitales, el libre tránsito que se da en estas cuatro modalidades difícilmente otro acuerdo comercial eventualmente tiene", apuntó.



Peña Nieto recalcó que en esta XII Cumbre de la Alianza del Pacífico se tendrá la oportunidad, "y es lo que se tendrá por discusión central", es no quedarse en este mecanismo que se ha venido consolidando y enriqueciendo sino dar el siguiente paso.



"Para, como bloque, establecer alianzas comerciales y al amparo de esta modalidad que hoy tenemos instrumentada entre los cuatro países con otras naciones", puntualizó.



El Presidente de México recalcó que la Alianza del Pacifico se creó con la visión no sólo de integrar los mercados de cuatro países sino construir una plataforma que permitiera a sus miembros encontrarse con otras naciones especialmente de Asia-Pacífico y de otras partes del mundo.



"Esto es lo que creo podrá ocurrir en este encuentro, es la relevancia que tiene. Digamos estaremos pasando a una nueva versión, o podemos transitar, de ir a una nueva versión de la Alianza del Pacífico, llevarla a otro nivel mucho muy potente para generar mayores oportunidades empresariales, para las sociedades de los cuatro países".