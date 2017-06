Pegasus fue adquirido por Karam y Arely Gómez lo operó: Milenio

CIUDAD DE MÉXICO(GH)

El sistema de espionaje Pegasus fue adquirido en el año 2014 cuando José Murillo Karam era procurador y Tomás Zerón director de la Agencia de Investigación Criminal.Fue terminado de instalar cuando Arely Gómez llegó a convertirse en la titular de la PGR, quien fue nombrada por el presidente el 27 de febrero del 2015, de acuerdo a información de Milenio A partir de noviembre del 2015, el sistema quedó en manos de Arely Gómez, y fue operado por Christian Noé Ramírez Gutiérrez, quien era jefe de la Oficina de la Procuradora.Para que operara el software se capacitaron a 25 personas, y dicho programa tenía la capacidad de espiar a 500 personas a la vez.Citizen Lab dijo que las dependencias que operaban el sistema eran la PGR, la Secretaría de la Defensa y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).Pegasus costó 32 millones de dólares y fue comprado el 29 de octubre del 2014, informó la periodista Denise Maerker.El escándalo de espionaje en México contra periodistas y activistas de derechos humanos se agravó el jueves cuando varios expertos confirmaron que miembros de un importante partido opositor fueron blancos de la misma tecnología de punta desarrollada en Israel y vendida exclusivamente a gobiernos.Después de que surgió el escándalo la semana pasada, el conservador Partido Acción Nacional (PAN) pidió al Citizen Lab de la Universidad de Toronto, una organización que monitorea Internet, que investigara los mensajes sospechosos que llegaban a sus celulares.Citizen Lab presentó un informe el jueves señalando que el presidente del PAN, su portavoz y el líder del partido en el Senado fueron blancos del ataque.El PAN dijo la semana pasada que sospechaba que sus líderes habían sido objeto de espionaje, después de que varios de ellos recibieran mensajes de texto con enlaces a los mismos dominios utilizados en los intentos de infectar celulares con el software Pegasus de la firma israelí NSO Group. La compañía dice que solo vende su producto a gobiernos y únicamente para su uso contra delincuentes y terroristas.“Este caso deja totalmente claro que NSO se ha utilizado de forma amplia e imprudente contra una parte de la política y la sociedad civil mexicana”, dijo el coautor del reporte John Scott-Railton. “Una vez más, vemos software de espionaje ‘exclusivo para gobiernos’ utilizado para lo que parecen fines políticos”.“Conforme siguen apareciendo casos, está claro que este no es un caso aislado de uso indebido, sino una operación continuada que duró más de un año y medio”, añadió.El PAN es el partido de los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón. El reporte dice que el líder del Senado Roberto Gil Zuarth recibió tres mensajes en junio de 2016 con enlaces diseñados para instalar de forma desapercibida el software Pegasus de NSO en su celular.Como en otros intentos contra periodistas y defensores de derechos y de los consumidores, los mensajes intentaban llamar la atención de las víctimas con cebos como un artículo que les mencionaba o la afirmación de que un amigo o conocido había muerto. En el caso de Gil Zuarth era sobre un artículo que lo mencionaba. Otro era sobre un deceso.El presidente panista Ricardo Anaya recibió un mensaje en torno a la misma época.Aproximadamente un mes más tarde, el vocero del partido Fernando Rodríguez Doval recibió un mensaje. Para el funcionario, esto es propio de un régimen autoritario.Aunque el informe no llegaba a conclusiones concretas sobre quién era responsable de la trama, señaló que en la época en la que se atacaron los celulares de las víctimas se estaba debatiendo una legislación anticorrupción en el Congreso.El 19 de junio, Citizen Lab reportó que aunque no tenía pruebas concluyentes de la participación del gobierno en el envío de 76 mensajes de texto a 12 destacados activistas y periodistas, los afectados estaban investigando al gobierno o son muy críticos de éste; algunos habían denunciado casos de corrupción.En una rueda de prensa el 21 de junio, Anaya dijo que ninguno de los tres había hecho clic en los enlaces por precaución.“Lo que sí está claro es que sí intentaron descargar este spyware en nuestros teléfonos para espiarnos”, afirmó. “Es absolutamente inaceptable”.“Condenamos enérgicamente esta forma de espionaje”, dijo, afirmando que “vamos a ir hasta las últimas consecuencias en este caso” para asegurar que los responsables son castigados.Pegasus es un producto de la firma israelí NSO Group que se utilizó para ataca los celulares de personas que investigaban o criticaban al gobierno de México, señaló Citizen Lab. El centro dijo no haber encontrado pruebas concluyentes de la implicación del gobierno.El software convierte un celular en un dispositivo espía y permite activar el micrófono y la cámara a distancia, además de acceder a todo el contenido almacenado dentro.El presidente Enrique Peña Nieto ha rechazado las acusaciones de que su gobierno era responsable de la trama y prometido una investigación.El Centro Miguel Agustín Pro Juárez, un destacado grupo defensor de los derechos humanos que ha investigado varios casos importantes de derechos humanos, ha dicho que sus empleados también fueron blanco del ataque. Otros objetivos fueron los reputados periodistas Carmen Aristegui y Carlos Loret de Mola.En febrero Citizen Lab y sus socios publicaron un reporte donde detallan cómo expertos en alimentación y activistas contra la obesidad también fueron blanco de Pegasus.