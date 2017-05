Cómplice en crimen de Andrea recibirá hasta 5 años

CHIHUAHUA (SUN)

Tan solo seis meses separaban a Andrea de su sueño de convertirse en licenciada en Relaciones Internacionales para después tener un trabajo que le permitiera viajar por el mundo, sin embargo tres hombres la privaron de la vida sólo para despojarla de la camioneta en la que viajaba. Una vida que se apagó antes de tiempo será pagada con una pena de tan solo cinco años en reclusión, ya que Ramón “N”, uno de los involucrados en el homicidio de la estudiante, al momento del crimen era menor de edad y como tal será juzgado, a pesar de que la semana pasada ya cumplió los 18 años.



De acuerdo con la Fiscalía Estatal, Ramón no fue quien privó de la vida a la joven que un día antes había realizado su último examen del semestre y se dirigía a casa a pasar el verano con sus padres, pero sí iba a bordo del automóvil en el que le cerraron el paso al de Andrea.



Estuvo presente cuando la bajaron por la fuerza, ayudó a llevarla al asiento trasero del vehículo, y sin empachó, junto con sus dos cómplices, se internó en una brecha que conduce a Lago Jacales, un poblado que hace décadas era una zona de descanso para familias adineradas y que actualmente está casi en el abandono.



El que era en ese momento legalmente un adolescente, vio como Andrea intentó defenderse de sus captores, hasta que Daniel Ceballos Martínez sacó de sus ropas una pistola 9mm y con un tiro en la cabeza acabó con la vida de Andrea.



El asesino material y el otro cómplice se devolvieron en su auto a la capital del estado, mientras que Ramón tomó la camioneta robada y se dirigió a la sierra. En media hora estaba en ciudad Cuauhtémoc, población que cruzó de lado a lado sin ser siquiera molestado por las autoridades. Siguió por la carretera hasta La Junta, San Juanito, Bocoyna, Creel y Divisadero, comunidades en las que existen cámaras de seguridad pública a las entradas y salidas, además de un importante despliegue de oficiales. Nadie lo detectó.



Finalmente logró llegar hasta Mesa de Arturo, una pequeña localidad donde la mitad de los pobladores son indígenas tarahumaras y donde por años bandas del crimen organizado han obligado a los lugareños a cultivar marihuana y amapola.



“La camioneta de Andrea no la robaron para venderla en el mercado negro, si así hubiera sido se habrían deshecho de ella rápidamente. El joven fue arrestado circulando en ella y en una región con alta presencia de narcotraficantes, todo indica que ese vehículo era o iba a ser usado para actividades relacionadas con el trasiego de drogas”, reveló a EL UNIVERSAL una fuente de la Fiscalía que pidió el anonimato al no estar autorizado a proporcionar información oficialmente.



Pero ni su participación en el robo, ni en la privación de la libertad y el homicidio implica una pena alta para Ramón. Debido a la reforma federal del 2016 en materia de justicia para adolescentes infractores, la Ley estatal en la materia tuvo que ser modificada y ahora el artículo 102 que preveía una pena máxima de 15 años quedó sin efecto y la sanción “más dura” para un menor de 18 es de cinco años.



La Fiscalía informó que de forma paralela se le llevará otro proceso por posesión de vehículo robado, ese sí en calidad de adulto, ya que al momento de ser detenido tenía un par de días de ser mayor de edad, sin embargo se trata de un delito no grave que a lo mucho aumentará uno o dos años de prisión a la sentencia.



En contraste, Daniel Ceballos ha sido imputado por los delitos de Robo Agravado, Secuestro Exprés y Homicidio Calificado, por los que podría alcanzar una pena mínima de 77 años, según informó la Fiscalía en un comunicado. Incluso tal pena podría aumentar a más de 100 años si el juez considera algunas agravantes en el caso.