VIDEO: Margarita Zavala invita en redes a conocer su casa

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Los invito a conocer mi casa. ¡Bienvenidos! pic.twitter.com/t8Vl0eUsTn — Margarita Zavala (@Mzavalagc) 28 de agosto de 2016

La aspirante a la candidatura presidencial del PAN, Margarita Zavala mediante un video en su cuenta de redes sociales, invitó a sus seguidores a conocer su casa, en compañía de sus dos perros labradores de nombre ‘Fango y Rocki’.“Hola, soy Margarita Zavala y quiero que entres a mi casa. Esta es mi casa, nuestra casa”, expresa en su mensaje de bienvenida.En los dos minutos que dura el video, la ex primera dama inicia su recorrido por la cocina, lugar donde todos los días desayunan ella y sus hijos Luis Felipe, María y Juan Pablo, antes de ir a la escuela.“La verdad no soy muy buena para la cocina”, confesó la panista, sin embargo, dijo que en ocasiones especiales prepara pierna de cordero, “que la verdad me sale muy bien”, expresó.Al llegar a su comedor, Zavala Gómez del Campo relata que es el sitio donde celebran navidades y cumpleaños y deja ver sus portarretratos familiares, así como, la colección de mini bicicletas del ex presidente Felipe Calderón , elaboradas en su mayoría por artesanos mexicanos.Ubicada en su sala, muestra un cuadro de Yanhuitlan, Oaxaca, que le obsequiaron los pobladores un 8 de marzo, el cual retrata una orquesta musical.“Esta es nuestra sala, me gusta mucho. Aquí hemos decidido cosas importantes, hemos hecho muy buenos anuncios”, platicó.Con celular en mano, permite observar una fotografía de Calderón Hinojosa con el recién fallecido, Luis H. Álvarez, “son más fotografías con la gente que queremos, admiramos y que sirven para el recuerdo de nuestros hijos”.Al sonido de sus pisadas detalló que en el 2004, decidieron ampliar su casa y en co-propiedad con los vecinos, hicieron un jardín en donde argumenta han disfrutado “muchísimo, porque nos gusta comer a fuera, a mis hijos jugar fútbol, a mí especialmente me gusta el basquetbol”.Al llegar a la parte final, la ex diputada federal presentó lo que califica como uno de sus lugares favoritos, la biblioteca, no sólo de ella, “sino también de Felipe y de María”, la cual cuenta, está llena de libros de derecho, literatura y de cuentos para niños, “es un gran lugar, me encanta”.Al despedirse agradece a sus seguidores hacer el recorrido, “gracias por entra mi casa”.El video de la blanquiazul que se encuentra en sus redes sociales, aparece después de que el pasado 17 de agosto, el coordinador parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, César Camacho , acusara a la ex pareja presidencial de aumentar su riqueza durante el sexenio de Calderón Hinojosa, además de señalar que “no tienen las manos limpias”.En respuesta, Zavala dijo que en breve presentaría su declaración 3de3, y que los dichos del priísta “son falsedades. Nuestro patrimonio siempre público: servidorespublicos.gob.mx”.