Pide EPN cuidar y velar por avances alcanzados

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Esta noche, el presidente Enrique Peña Nieto advirtió que México tiene avances alcanzados por todos los mexicanos y que deben ser cuidados, pues pueden ser un escenario efímero “si no lo cuidamos y no velamos por él”.Hace unos minutos, al participar en la 73 Asamblea Anual de la Cámara de la Industria de la Transformación de Nuevo León, enfatizó que la historia de otras naciones debe ser lección y servir de referente para atender lo que quieren los mexicanos para su nación.“Es cierto, en un País democrático cabe la crítica que siempre será bienvenida, cabe la oposición, caben las expresiones de aquellos que son detractores, eventualmente de la posición de un gobierno, pero eso sólo ocurre en un País democrático, cuando perdemos esa condición nada de eso ocurre.“Hoy trabajemos en unidad, demos dimensión y reconocimiento a lo que entre todos hemos logrado como nación, con el aporte de todos, no el aporte de un gobierno, no la decisión de un Presidente, sino con la aportación de todos los agentes y actores de esta gran sociedad que es la sociedad mexicana”, señaló.En el Parque Fundidora, el Presidente reforzó: “si no apreciamos los avances que hemos tenido difícilmente podemos estar en aptitud de seguir construyendo esa gran nación que entre todos nos hemos propuesto llevar a cabo”.En su mensaje, el Presidente subrayó que en el TLCAN habrá una revisión y negociación integral de todos los aspectos que involucran la relación con los países de Norteamérica, particularmente con Estados Unidos, en lo comercial, migratorio y en la seguridad para la región.“Será una negociación compleja que llevará su tiempo. Buscaremos, por un lado, disipar la incertidumbre lo antes posible. Y, por el otro, eficacia para lograr acuerdos que beneficien el interés de México”, puntualizó.Dijo que México negociará con base en sus fortalezas, con el respaldo de los Poderes de la Unión y con el acompañamiento de los sectores productivos. Advirtió que ya se han dado los primeros pasos que requiere toda negociación: conocer a la comparte.“Las vías de comunicación están abiertas y los canales institucionales están funcionando, como lo acordamos los presidentes de ambos gobiernos. En todo momento nos aseguraremos de que la dignidad y los intereses de México sean siempre respetados”, enfatizó.Puso énfasis en que hacia adelante la sociedad mexicana, los empresarios y emprendedores del País deben advertir “en este momento de reto y desafío”, un espacio de gran oportunidad.“Y más si nos acompañamos en este proceso de búsqueda de acuerdos y de negociación, el de no abandonarnos, el de no hacer esfuerzos aislados, sino de ir juntos, en un mismo frente, para velar siempre por los intereses nacionales”.En un largo discurso de casi media hora, ante los empresarios e industriales de Nuevo León, Peña enfatizó que una de sus prioridades ha sido mantener la estabilidad macroeconómica del País y que ello implica “a veces” tomar decisiones difíciles “no siempre entendidas y en ocasiones hasta impopulares”, como ocurrió con el ajuste al precio de las gasolinas.Afirmó que al haber hecho este ajuste se verá una creciente inversión en el sector para establecer mayor número de estaciones de servicio y centros de almacenamiento y de distribución de combustibles, donde el País se había rezagado desde hace 20 años.Destacó que la capacidad de almacenamiento de gasolina que tiene al País es de tres días cuando lo recomendable es de 30 días. “Pero no puede quedar duda, priorizaremos siempre la estabilidad económica sobre cualquier interés político de corto plazo”.En su mensaje, Peña Nieto realizó un amplio balance de los logros alcanzados durante su Administración y de los beneficios de las reformas estructurales en materia educativa, de telecomunicaciones, energética y de competencia económica.En su intervención, el nuevo presidente de la Caintra, Juan Ignacio Garza Herrera, advirtió que los industriales coinciden en que el peor escenario para México y Estados Unidos es una renegociación negativa del Tlcan que destruya las cadenas de valor que se han formado.Dijo que para los industriales de Nuevo León la relación comercial con Estados Unidos y Canadá debe mantenerse y potenciarse, modernizando un tratado que tiene más de 20 años de operación, pero pidió ser firmes en la postura de México a favor del libre comercio al tiempo de exigir respeto a nuestra soberanía.Garza Herrera dijo que también se debe ver hacia dentro del País. Advirtió que economistas señalan que mantener un déficit de % por varios años “se convierte en campo propicio para una crisis económica”.Criticó que mientras la economía nacional creció 2.% en 2016, los ingresos de la administración pública lo hicieron en 10.%, que en 2015 el gasto del gobierno federal aumentó 4.1% y en 2016 creció 6.2%, mientras que la inversión física bajó 8.% y los recursos del instituto Nacional del Emprendedor se recortaron 50%.Fustigó la corrupción y la opacidad: “Las innumerables irregularidades que la Auditoría Superior de la Federación ha detectado en instituciones, municipios y entidades nos demuestran que no estamos ante un problema aislado sino ante un gran reto en todos los niveles de gobierno a lo largo del País”.Pidió al presidente Peña incrementar la presencia de las Fuerzas Armadas en Nuevo León y seguir fortaleciendo la policía militar. Dijo que a nivel estatal es prioritario reforzar la Fuerza Civil e incrementarla en 50%. Pidió no distraerse por la cercanía del 2018.