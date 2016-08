Impulsa EPN relación estratégica con Paraguay

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

México y Paraguay acordaron modernizar su relación binación mediante 12 instrumentos de cooperación y arrancar negociaciones entre ambos gobiernos para consolidar un acuerdo de complementación económica que potencia le relación comercial.Este viernes, el presidente Enrique Peña Nieto recibió a su homólogo de Paraguay, Horacio Cartes Jara, en Palacio Nacional; trabajaron en privado. Al concluir la reunión atestiguaron la firma de nueve instrumentos de cooperación y anunciaron tres más.En un mensaje conjunto, Peña Nieto detalló que, entre otros, suscribieron convenios de cooperación en temas como diplomacia, equidad de género, seguridad social, turismo, servicios postales, protección del patrimonio cultural y gestión integral del riesgo.Detalló que en materia económica se han propuesto ir más allá del Acuerdo de Alcance Parcial 38, que rige desde hace 33 años la relación económica entre los dos países, pues resulta insuficiente y limitante para avanzar en una mayor relación comercial.Destacó que en los últimos 10 años el comercio de México con Paraguay pasó de 36 millones de dólares a 224 millones de dólares, con un incremento anual de 22%; no obstante, confió en que es posible un mayor aumento, debido al potencial de ambos países.“Si bien esta cifra muestra un avance creciente en la relación, el potencial es mayor y hoy estamos resueltos y decididos impulsarla.“Hemos acordado, por ese motivo, la negociación de un acuerdo de complementación económica entre Paraguay y México, que nos permitirá disminuir los aranceles entre nuestros países en un mayor número de mercancías”, dijo el presidente.Destacó que Paraguay es un importante productor mundial de alimentos como soya y carne, y hoy ambas naciones tienen la oportunidad de ampliar sus vínculos en el sector alimenticio, así como en productos manufacturados y de alta especialización.En el Patio de Honor de Palacio Nacional, detalló que en materia turística se celebró un acuerdo que permitirá contar con un programa para fomentar el flujo turístico y la cooperación entre las agencias de viaje paraguayas y mexicanas. En 2015, añadió, más de 19 mil paraguayos visitaron México.“Todos estos acuerdos dan muestra de la voluntad de Paraguay y México para estrechar sus lazos y consolidar una amistad cada vez más fructífera y una alianza cada vez más estratégica”, aseguró Peña Nieto.En su intervención, el presidente Cartes Jara dijo que ambos gobiernos están dispuestos a la ampliación del comercio bilateral, a la diversificación productiva, a la transferencia de tecnología y de buenas prácticas, así como a la expansión de inversiones.“Estamos abiertos a importantes acuerdos en materia de negociaciones económicas para promover el desarrollo con equidad”, dijo.Destacó que su país ha tenido una expansión de 5% anual durante la última década, así como el aporte que puede dar a la UNAM en áreas científicas, técnicas y sociales.“La igualdad, la libertad y los derechos humanos son principios y valores de carácter universal fundamentales para que en todos los países triunfe la civilización y no la barbarie”.“La seguridad es otro asunto de vital importancia. Acordamos una valiosa cooperación para mejorar la seguridad ciudadana y para la mejor protección de la vida humana. El combate al narcotráfico, crimen transnacional organizado... es otro de los puntos de capital importancia”, explicó el mandatario.Convicción de cambios.Más tarde, en una comida que ofreció en honor del mandatario paraguayo en el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional, el presidente Peña Nieto dijo que ambos países tienen la convicción de impulsar cambios de fondo en beneficio de sus sociedades y calificó a Cartes como un líder reformador.“Actualmente Paraguay y México vivimos procesos modernizadores, cuyo objetivo es generar prosperidad e igualdad para nuestras poblaciones. Así como lo hacen los ciudadanos, los Estados, sus instituciones y los marcos legales que norman la vida nacional deben mantenerse vigentes y actualizarse cuando son necesarios. Son procesos que nunca están exentos de retos y resistencias, pero valen la pena”, dijo.Cartes Jara destacó las coincidencias de México y Paraguay en el ámbito multilateral “como firmes defensores de la integración estamos decididos a construir vías de colaboración entre los mecanismos de la Alianza del Pacífico y Mercosur.“El tiempo en que vivimos nos exige apostar a la integración. Ya no tenemos excusa por el avance de la tecnología, que ha derribado los obstáculos de la distancia. Reafirmo que el gobierno de Paraguay asume el compromiso de seguir incentivando con energía el acercamiento entre Mercosur y la Alianza del Pacífico”, dijo.