Solicita Fepade orden de aprehensión contra César Duarte

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) solicitó al juez correspondiente orden de aprehensión contra César Duarte Jáquez, ex gobernador de Chihuahua por la presunta retención de 79 mdp en cuotas a empleados de gobierno.



El titular de la Fepade, Santiago Nieto Castillo, informó que se detectó un presunto financiamiento ilegal a partir de descuentos a funcionarios del gobierno estatal, el cual era dirigido a un partido político.



La dependencia detalló que recabó 87 pruebas que vinculan al ex gobernador de Chihuahua, César Duarte con delitos electorales.



Asimismo, el juez federal Amir Sánchez dictó auto de vinculación a proceso, por delitos electorales, a cuatro ex funcionarios de la administración de César Duarte tras la denuncia que presentó la Secretaría de la Función Pública (SFP) estatal.