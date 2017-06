Javier Duarte acepta la solicitud de extradición a México

(GH)

El ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, aceptó ser extraditado a México para enfrentar los delitos de los que se le acusa en dicha entidad.En audiencia ante el juez de Guatemala, Duarte negó las acusaciones en su contra, las que consideró "irrisorias”, infundadas, vagas, imprecisas y ligeras.El juez Saúl Martínez informó que de inmediato se acoge la solicitud de extradición del gobierno de México del ex mandatario veracruzano.Duarte manifestó que la actual administración de Veracruz lo acusa de hacer uso de recursos del erario y tráfico de influencias cuando ya no era funcionario público.Además, de hacer un depósito de 220 millones de pesos de una cuenta del gobierno del estado.