México no ha solicitado apoyo al FBI por espionaje: Embajada de EU

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El informe #GobiernoEspía contiene varios hechos que son irrefutables por el gobierno federal: pic.twitter.com/WLwYoZaLlM — R3D (@r3dmx) 26 de junio de 2017

.@EPN dice que quienes hablan de espionaje levantan falsos y deben ser investigados. Del #GobiernoEspia a la Dictadura hay un solo paso. pic.twitter.com/lLENIgXV6d — Jesús Robles Maloof (@roblesmaloof) 22 de junio de 2017

Aquí va mensaje de acompañamiento y solidaridad con los periodistas y activistas espiados, frente a la @PGR_mx #GobiernoEspía pic.twitter.com/ZdaRe9QuFu — Denise Dresser (@DeniseDresserG) 24 de junio de 2017

El gobierno de México no ha solicitado la colaboración al Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) para investigar la presunta intervención gubernamental ilegal de telefonía celular a periodistas y activistas.De acuerdo con fuentes de la embajada de Estados Unidos en México, no se tiene conocimiento de que se haya solicitado el apoyo para la investigación de la que recién habló el fiscal para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión, Ricardo Sánchez.“No se tiene conocimiento de solicitud alguna de asistencia por parte del FBI, si se hiciera alguna, ésta se procesará conforme al Tratado de Asistencia Mutua”, comentó una fuente diplomática estadounidense.Activistas y periodistas en México denunciaron que al menos 16 personas fueron víctimas de espionaje por parte del gobierno federal, ello luego de que el periódico estadounidense, The New York Times, revelara que la administración del presidente Enrique Peña Nieto adquirió un software israelí, que se vende únicamente a gobiernos para realizar acciones de espionaje.