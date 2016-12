Un muerto y un herido en los XV años de Rubí durante "La chiva"

SAN LUIS POTOSÍ(SUN)

La gente no respetó señales de seguridad y se atravesó durante la carrera de "la chiva".



Félix Peña, habitante de Jesús María de Villa de Guadalupe, fue arrollado por su propio caballo.



La fiesta más famosa de México no se fue con saldo blanco.



Los XV años de Rubí, el festejo viral que creció en redes sociales, suspendió la carrera ya que durante la primera competencia, realizada en honor de la joven, al menos una persona resultó herida y uno falleció pese a que se le prestó atención médica.



Se trata de Felix Peña, habitante del poblado de Jesús María de Villa de Guadalupe, San Luis Potosí, quien había asistido al paraje conocido como Laguna Seca, donde se celebraba la competencia denominada la “chiva” y es dueño de uno de los caballos que compitieron.



Cuando inició la competencia, la policía le pedía a los visitantes que se hicieran a un lado, porque iba a comenzar la carrera y no había vallas de seguridad.



De manera paradójica, el jinete fue arrollado por su propio caballo. Lo anterior se observa en un video dado a conocer a través de YouTube, donde entre una nube de polvo, al jinete gravemente herido sobre suelo, mientras es atendido por personal de la Cruz Roja.







Si bien cuando fue atendido se encontraba en estado grave, minutos después fue reportado como fallecido.

La fiesta no ha dejado de ser tendencia en redes sociales, pues además del impacto mediático, figuras de la política han aprovechado los reflectores.

Entre otros cabe mencionar la presencia del gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras, así como el polémico alcalde de San Blas, Nayarit, Hilario Ramirez Villanueva “Layín”, quien es famosos por regalar billetes y aceptar que “roba pero poquito”; el alcalde incluso bailó con la quinceañera y le regaló un carro.



Se reportan colas de 15 kilómetros para llegar al festejo al que según autoridades de Protección Civil, asistieron 30 mil personas confirmadas hasta el momento.



En estos momentos se realiza el baile y se informó que serán nueve grupos los que toquen, entre ellos K-Paz de la Sierra.