Que PGR aclare ayuda de FBI en caso de espionaje: activistas

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Organizaciones que acompañan a las personas denunciantes por el caso del presunto espionaje realizado por el gobierno federal a activistas, periodistas y defensores de derechos humanos señalaron que la respuesta que ofreció el fiscal Ricardo Sánchez no cubre la petición de la formación de un panel de expertos nombrados por un mecanismo internacional solicitado por los afectados.



Luego de que este lunes Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) de la Procuraduría General de la República (PGR) anunciara que solicitará ayuda al Buró Federal de Investigaciones (FBI) y a otras instancias internacionales, el colectivo autodenominado #GobiernoEspía emitió un comunicado de prensa que señala que es necesario que la Fiscalía aclare el tipo de asistencia técnica que solicitará.



En conferencia de prensa el Fiscal informó que en las investigaciones por la probable intervención de comunicaciones participarán la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que es el organismo especializado en telecomunicaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU); la Asociación Mundial de Operadores Móviles (GSMA); la Escuela Superior de Ingeniería, Mecánica Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional (IPN); el ex presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), Héctor Ozuna Jaime; el Buró Federal de Investigaciones, FBI; y el Ministerio de Justicia Canadiense.



Al respecto #GobiernoEspía señaló que el grupo de apoyo técnico anunciado por el titular de la Feadle no atiende la solicitud del establecimiento de un panel de expertos independientes nombrado y auspiciado por mecanismos internacionales como han solicitado los denunciantes.



El grupo aseguró que están en disposición de cooperar con la Fiscalía.



"Como cuadyuvantes, reiteramos nuestra disposición para efectos de cooperar en la indagatoria en el entendido de que es obligación del Estado, en este caso a cargo de la PGR y por lo tanto del gobierno federal asumir de manera responsable y oficiosa la investigación de los delitos. En vía de consecuencia, expresamos disposición para que el plan de investigación sea construido con las y los afectados", destacó su comunicado.



Alertó sobre el temor de que la investigación podría estar destinada al fracaso luego de que el presidente Enrique Peña Nieto realizara declaraciones donde considera falsos los hechos denunciados.