Hermano de Julio César Chávez fue asesinado de tres disparos

SINALOA(SUN)

Rafael Chávez González, hermano del ex campeón mundial de box, Julio César Chávez, fue asesinado de tres disparos en su casa, ubicada en la colonia Pemex, en Culiacán Sinaloa, por un aparente intento de asalto.



El subsecretario de Seguridad Pública del Estado, Cristóbal Castañeda Camarillo, dio a conocer que se inicio las investigaciones sobre este hecho, el cual tuvo lugar la noche del domingo pasado.



Chávez González falleció en el ataque registrado la noche del domingo pasado, por lo que la Fiscalía General del Estado inició una carpeta de investigación para esclarecer los hechos.



Julio César Chávez informó que su hermano se resistió durante un presunto asalto, por lo que le dispararon en tres ocasiones a corta distancia.



Rafael, el mayor de los hermanos del ex campeón mundial de boxeo, quien era conocido como el “Borrego”, en su época juvenil practicó los guantes, pero no siguió la carrera de su hermano, quien se convirtió en una leyenda en los encordados.