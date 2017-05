Salen libres ex funcionarios de Rodrigo Medina

MONTERREY, Nuevo León(SUN)

El juez de control, Pedro Cisneros Santillán, puso en libertad a los ex funcionarios de la anterior administración de Rodrigo Medina de la Cruz, que el jueves fueron confinados en el Penal de Topo Chico, pues consideró que tienen arraigo en la entidad, y no hay riesgo de que se evadan de la acción de la justicia.



Asimismo, resolvió como medidas cautelares, que en un plazo de tres días entreguen sus pasaportes, a fin de que no puedan abandonar el País, y que acudan a firmar al juzgado cada 15 días.



Francisco Valenzuela Castellanos, y Jesús Salvador Garza Herrera, que se turnaron como subsecretarios de Egresos durante el sexenio 2009-2015 que encabezó Rodrigo Medina, fueron acusados por delitos contra el patrimonio del estado, por supuestamente entregar apoyos económicos por 51 millones de pesos, a la Sección 50 del SNTE, sin apegarse a la Ley de Administración Financiera y la Ley de Egresos del Estado. El próximo martes se resolverá si son vinculados a proceso.



Horas antes de que ambos ex funcionarios quedaran en libertad, el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, afirmó durante un foro con empresarios del ramo inmobiliario, que habrá más detenciones de ex funcionarios de la pasada administración.



“Ayer se dieron cuenta de unas detenciones y va a haber más; pero los jueces federales defienden a los delincuentes, tengo que luchar contra eso también, obviamente nunca me venzo, hay que tener paciencia, hacer las cosas bien”, expresó El Bronco ante decenas de empresarios, al comentar sobre el citado caso.



Yo sé que ustedes, dijo a los empresarios, esperan resultados más rápidos, “pero nunca exigieron en los seis año anteriores en tener resultados, estamos haciendo todo lo que se debe de hacer para entregar bien las cosas a quienes contribuyen”, con sus impuestos, dijo el mandatario estatal.



Sin embargo, usuarios de redes sociales que siguen la página de Facebook de El Bronco, se mostraron escépticos sobre su lucha contra la corrupción e incluso consideraron que es puro “show”, mientras no lleve a prisión al ex gobernador Rodrigo Medina, y otros funcionarios de primer nivel de su administración.