Denuncian que permiso de Casino Royale sigue operando

(SUN)

Samara Pérez Muñiz, vocera de los deudos del Casino Royale, denunció que el permiso de Gobernación 4117, con el que funcionaba la casa de apuestas, sigue operando en 18 casinos del País, no obstante que el presidente Enrique Peña Nieto decretó que para cada centro de apuestas debería existir un permiso, para tener a un responsable, en caso de cualquier hecho como el ocurrido en Monterrey en 2011.Recordó que en el caso del Royale, había cinco empresas inmiscuidas y no se pudo establecer a una persona que tuviera que responder por la reparación de daño y los deudos tuvieron que ampararse en un seguro con montos irrisorios, que ni siquiera pueden mencionar, so pena de ser llevados a la cárcel, por una cláusula que les hicieron firmar.El hecho es que la misma casa de apuestas tenía un seguro para proteger sus bienes muebles que era doce veces la cifra que correspondió a las indemnizaciones, porque la máxima de estos negocios es “la casa siempre gana”, y es que además, siguen rentando el terreno donde hay una sucursal bancaria, y funciona como estacionamiento privado el área que era para los carros de los clientes.Expuso Pérez Muñiz que el actual gobierno estatal no continuó los apoyos de becas, despensas para menores que quedaron huérfanos de padre y madre; ni la ayuda que prestaba el DIF estatal al niño Alejandro Martínez, que debe ser alimentado de por vida con papillas por medio de una sonda y requiere el uso permanente de tanques de oxígeno."Lo del niño Alejandro quedó en el aire, porque la señora Margarita Zavala, esposa del ex presidente Felipe Calderón , ofreció crear un fideicomiso para garantizar la atención del menor, pero no cumplió con la promesa, y le dijo a la esposa de Rodrigo Medina , Greta Salinas, 'ahí te lo encargo', como si se tratara de un kilo de tortillas, cuando lo que se requería era darle seguridad jurídica. Ese apoyo no continuó con el nuevo gobierno".Lamentó que el gobierno estatal de última hora organizara una ceremonia luctuosa, sin avisar a las familias, ni siquiera a ella, que ha fungido como representante.