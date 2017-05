Internan a ex funcionarios de Medina en penal de Topo Chico

MONTERREY, Nuevo León(SUN)

Dos ex funcionarios de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León fueron internados en el penal del Topo Chico, al ejecutárseles una orden de aprehensión por presuntos delitos relacionados con actos de corrupción durante el gobierno estatal de Rodrigo Medina de la Cruz.



Una fuente relacionada con el caso informó que uno de los ex funcionarios detenidos es Francisco Valenzuela Castellanos, quien estuvo como subsecretario de Egresos desde el siete de octubre de 2009 hasta el ocho de enero de 2013, cuando presentó su renuncia al cargo, sin informarse los motivos.



El otro es Jesús Salvador Garza Herrera, quien inició la administración de Medina de la Cruz como director de Control Presupuestal, y el 8 de enero de 2013 asumió como subsecretario de Egresos, en sustitución de Francisco Valenzuela.



Por otra parte, este jueves el Juez de Control, Otoniel López Vázquez, difirió para el próximo trece de junio a las 14 horas, la audiencia de imputación en contra del ex coordinador general de Comunicación Solcial, Jorge Domene Zambrano, a fin de que la investigación se adecúe al Código Nacional de Procedimientos Penales.



La determinación se tomó luego que el abogado de Domene Zambrano, Javier Flores Saldívar, solicitó postergar la comparecencia, al argumentar que la Fiscalía Anticorrupción entregó a su cliente las pruebas documentales de la acusación en su contra, apenas minutos antes de iniciar audiencia.



El fiscal Anticorrupción del gobierno estatal, Ernesto Canales Santos, consideró es importante que el juez determinara cuál código que se debe aplicar, pero no es relevante para el fondo del asunto.



Cabe mencionar que la Fiscalía Anticorrupción pretende imputar a Domene Zambrano, los delitos de ejercicio indebido de funciones y peculado por presuntas irregularidades durante su gestión como Coordinador General de Comunicación Social en la pasada administración estatal.



En abril pasado, un Juez de Control giró una orden de aprehensión en contra del ex funcionario, pero contaba con una suspensión de amparo concedida por el Juzgado Quinto de Distrito en Monterrey.