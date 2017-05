Inflación anual llega a su nivel más alto en 8 años

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Como es tradicional en la primera mitad de mayo, el nivel general de precios retrocedió producto principalmente de la baja en las tarifas eléctricas en diez ciudades del país, pese a ello la inflación anual llegó a su nivel más alto en ocho años.El Inegi informó que en la primera quincena de mayo de 2017 el Índice Nacional de Precios al Consumidor registró una disminución de 0.34% respecto a la quincena inmediata anterior, producto de lo anterior, la tasa anual ascendió a 6.17%, su nivel más alto desde la primera quincena de abril de 2009.Entre los bienes y servicios cuya precios a la baja incidieron más en el comportamiento de la inflación durante la primera quincena de mayo, fueron: La electricidad, con un retroceso quincenal de 23.34%; el limón, -27.36; gasolina de bajo octanaje, -0.67%; servicios de turismo en paquete, -4.26%, gas doméstico LP, -0.76%; lociones y perfumes, -1.25%; tomate verde, -4.96%; pescado, -1.50%; melón, -7.40%; y servicio de telefonía móvil, --0.55%.Por el contrario, los productos cuyos precios incidieron más al alza, fueron: La tarifa del transporte colectivo, con un aumento quincenal de 3.94%; aguacate, 9.86%; automóviles, 0.64%; huevo, 2.63%; restaurantes y similares, 0.38%; loncherías y fondas, 0.30%; detergentes, 1.76%; jitomate, 3.36%; vivienda propia, 0.07%; y pollo, 0.62%.El índice de precios subyacente, que no incluye los bienes y servicios cuyos precios son más volátiles, presentó un incremento quincenal de 0.15 por ciento y a tasa anual de 4.75%; por su parte, el índice de precios no subyacente disminuyó 1.80%, alcanzando de este modo un alza anual de 10.71 por ciento.Dentro del índice de precios subyacente, los precios de las mercancías aumentaron 0.26% quincenal y los de los servicios 0.06%.Al interior del índice de precios no subyacente, los precios de los productos agropecuarios mostraron un crecimiento quincenal de 0.23%, mientras que los de los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno retrocedieron 3.03% como resultado de la entrada en vigor del esquema de tarifas eléctricas de temporada cálida en diez ciudades del País.