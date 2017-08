México cuenta con Plan B por si EU deja Tlcan: Guajardo

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Ante la posibilidad de que llegue el día de que el mandatario estadounidense, Donald Trump, anuncie la salida del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Tlcan), el gobierno mexicano cuenta con un Plan B, el cual contempla exportar a otros mercados y ser más competitivo, dijo el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo.



Un día después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que existe la posibilidad de cancelar dicho acuerdo comercial, el funcionario dijo: “seguiremos comprometidos con esta negociación. Sin duda, no hay negociación que sobreviva sin un plan B, y México tiene claramente establecido el Plan B” en el que los empresarios tendrán gran participación.



Durante su participación en el Global Logistic Innovation, que se realizó en Guanajuato, Guajardo dijo que es posible que un día el presidente estadounidense salga del acuerdo comecial y entonces México tendrá que pagar aranceles de alrededor de 4% y eso permitirá que México sea más competitivo y que lleve sus productos a países de Suadamérica o de otros continentes.



“Si mañana tuviéramos que internar granos y oleaginosas de un mercado diferente al norteamericano, podemos recurrir al mercado de Sudamérica, de Brasil y de Argentina, pero cuál es el problema: tenemos 20 años de traer granos por ferrocarriles. Necesitamos de ustedes para la logística de transportación marítima y de internación de puertos para la cadena nacional de distribución de granos y oleaginosas”, dijo el funcionario.



Dijo que de llegar el día en que Estados Unidos se separe del TLCAN, ese día se tendría que disparar un plan de la mano con el sector privado para seguir posicionado a este país de la manera como los mexicanos se merecen.



Ildefonso Guajardo Villarreal destacó el trabajo de Guanajuato para consolidar el Sistema Nacional de Plataformas Logísticas y que ubican a Guanajuato como el corazón de la manufactura que abarca Silao, Celaya y León como elementos fundamentales de esta plataforma.



“El desarrollo del estado junto con la región, forman parte del corazón fundamental de la industria mexicana, en el país queda claro que la visión de compromiso con el desarrollo de infraestructura no puede ser un planteamiento de listas de inventarios aislados, es una visión integral de responsabilidad compartida en donde tenemos que ver cómo movemos bienes y personas de la manera más eficiente”, precisó.



En el evento estuvo el gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, quien destacó que en las pláticas para la renegociación del TLCAN se necesita “cabeza fría, nervios de acero”.



Dijo que “sobre todo con los números y con ese intercambio comercial importante que tenemos, habrá de sobreponer a esos intereses políticos; los guanajuatenses confiamos en que sea una renegociación, que sea una modernización de este tratado para el beneficio de los tres países”.



El mundo cambia de manera vertiginosa y así tenemos que cambiar nosotros. “Aquí no hay otra opción, tenemos que estar atentos a lo que sucede en el entorno global o nos quedamos fuera. Hoy estamos hablando de la cuarta Revolución Industrial, de la fusión de un mundo virtual con el real, y en Guanajuato seguimos con una planeación estratégica al 2040”, dijo.



El gobernador destacó que la logística es importante para cualquier entidad a nivel global, porque si se quiere desarrollo se debe poner una buena inversión en infraestructura logística.



“Guanajuato por su envidiable situación geográfica se ha situado como uno de los mejores cruces de caminos del mundo para hacer negocios, desde hace 25 años Guanajuato le ha apostado a la logística para impulsar la competitividad del estado”, dijo.



Agregó que en el estado han construido, modernizado, rehabilitado y conservado más de 10 mil 350 kilómetros de carreteras, lo que representa unir en una línea recta a Guanajuato con Mendoza, Argentina. “También trabajamos en la construcción, pavimentación y rehabilitación de 771 kilómetros de caminos vecinales y 156 puentes”.