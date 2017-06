México no es el segundo País más violento; rectifica IISS

LONDRES, Inglaterra(SUN)

@IISS_org acepta que "hubo una falla metodológica en el cálculo de muertes por conflicto (en México en 2016) y se requiere revisión." pic.twitter.com/scxGo1Wgb5 — Kate C.G. (@katecoppel) 23 de junio de 2017

Trump claims Mexico is "second deadliest country" without citing a source https://t.co/WgT9yACZ7S pic.twitter.com/zUbRKGkyP5 — The Hill (@thehill) 22 de junio de 2017

El Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS, por sus siglas en inglés) reconoció este viernes una "falla metodológica" en su Encuesta 2017 sobre Conflictos Armados, publicada en mayo y en la que el presidente estadounidense Donald Trump se basó para denunciar la violencia en México.En dicha encuesta, México quedó colocado como el segundo con más víctimas fatales, tan sólo después de Siria, al registrar unas 23 mil muertes en 2016, en su mayoría relacionadas con el narcotráfico.En el mismo año, en Siria se registraron 50 mil muertes.Tomando como base esos resultados, Trump tuiteó el jueves que “México acaba de ser señalado como el segundo País más mortal en el mundo, sólo después de Siria. El narcotráfico es, en gran medida, la causa. CONSTRUIREMOS EL MURO!”Sin embargo, el IISS publicó este viernes un comunicado aceptando que “hubo un error metodológico en nuestro cálculo estimado de víctimas fatales por conflicto que requiere revisión. Nuestros investigadores están trabajando para rectificarlo” y señaló que “compartiremos los resultados en su momento”.El IISS prevé que, hecha la revisión, el conflicto de México “seguirá estando entre los 10 más letales del mundo por número de víctimas fatales estimadas atribuibles a un conflicto armado”.El IISS subrayó que la encuesta “no mide los homicidios totales o per cápita”, sino que toma en cuenta “las muertes directamente relacionadas con un conflicto. No proporcionamos una evaluación de los niveles de violencia de un País”.Tras publicarse el estudio, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) desmintió la información y señaló que la existencia de grupos criminales en México no es un criterio para hablar de conflicto armado, como tampoco el uso del Ejército y la Marina para mantener el orden.