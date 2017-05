México no renegociará el Tlcan desde el banquillo de los acusados: Guajardo

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Ante los señalamientos de la administración estadounidenses actual, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, dijo que México no puede empezar la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Tlcan) desde el banquillo de los acusados.



Durante el foro México y América del Norte: Una Potencial Global, el funcionario aseguró que debe quedar claro cuál es la ruta a seguir en las negociaciones del Tlcan.



De no hacerlo así sería como entrar al quirófano y descuartizar al enfermo si no se sabe cuál será el proceso a seguir en la operación.



Guajardo aseveró que los 11 países que quedan en el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) buscan cómo reactivar el acuerdo, aunque habrán de hacerle adecuaciones ya que fue negociado en otro contexto en el que participaba Estados Unidos.



Analizan estrategias para reactivación del TPP sin EU



Los 11 países integrantes del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) acordaron presentar propuestas que permitan la entrada en vigor de ese tratado sin la participación de Estados Unidos, con el fin de evaluar en noviembre próximo las alternativas de cada País, dio a conocer la Secretaría de Economía (SE).



Durante la reunión del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés) los ministros de comercio de Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Vietnam y Singapur, todos países integrantes del TPP, tuvieron diversos encuentros en los que determinaron que cada miembro instruirá a sus equipos el analizar mecanismos para que el acuerdo opere.



La dependencia dijo que la evaluación de las posibilidades de reactivación del TPP deberá concluir antes de la reunión de Líderes Económicos de APEC, la cual se realizará 10 y 11 de noviembre en Da Nang, Vietnam.



Como están las bases actuales, sin Estados Unidos no podrá entrar el TPP, porque se requería que los congresos de al menos seis países lo aprobaran, siempre y cuando el PIB de las economías que lo ratificaran sumara 85% del total de las 12 naciones que lo integran, pero con la decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, de dejar el tratado, no se logra ese porcentaje.



Hace unas semanas, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, dijo que analizarían un planteamiento hecho por Japón de reactivar el TPP con los países que aún permanecían en el acuerdo, incluso planteó como posibilidad el que los países que integran el convenio se unan a otros tratados como la Alianza del Pacífico.



En esa ocasión Guajardo aseveró: “Alianza Pacífico mandó el mensaje clarísimo de que estamos listos para negociar la incorporación de acuerdos comerciales con los países del TPP”.



El secretario añadió que puede darse la opción de que haya países como Vietnam que cedieron en algunas propuestas cuando negociaron el TPP, pero que no estarían dispuestos a mantener ahora que no es integrante Estados Unidos.



En la reunión de APEC, en la que participó el titular de la secretaría de Economía, en Hanói, Vietnam, se acordó trabajar en este año en profundizar la integración económica regional, fortalecer la competitividad e innovación de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) en la era digital, fomentar el crecimiento sustentable, innovador e incluyente, y fortalecer la seguridad alimentaria y la agricultura sustentable en respuesta al cambio climático.



Los ministros de comercio afirmaron que buscarán reducir las barreras no arancelarias y fortalecer la conectividad de la región.