Se eleva a 17 número de víctimas de volcadura en Chiapas

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chiapas(SUN)

Con 17 personas muertas y 31 heridas, se saldó la volcadura de un camión en la carretera Motozintla-Huixtla, donde viajaban integrantes de la Iglesia Séptimo Día, originarios de comunidades de los municipios de La Trinitaria y La Independencia, informó en la madruga de este lunes la Secretaría de Protección Civil.



Detalló que el percance ocurrió a las 18:30 horas, en el kilómetro 53 de la carretera federal El Jocote-Huixtla, a la altura del restaurante Plan Grande, cuando el conductor del camión Mercedes Benz, tipo Marco Polo, perdió el control, sin que se conozcan las causas y precipitó a un barranco de más de 100 metros de profundidad.



No se han dado a conocer las cusas del accidente, pero se cree que fue una falla mecánica.



El camión salió de la costa hacia la 16:00 horas, con destino a comunidades de Michoacán, Nuevo Llano Grande, Morelos, Río Grande y cabecera municipal de La Trinitaria, así como El Triunfo, de La Independencia.



En la unidad viajaba un feligrés originario de Huimanguillo, Tabasco y otro del municipio de Venustiano Carranza.



Al enterarse de los hechos, decenas de personas participaron en las labores de rescate que encabezaron elementos de Protección Civil de Motozintla.



La clínica del IMSS de Motozintla fue insuficiente para dar atención a los lesionados.



Incluso se denunció que no había materiales de curación y medicinas para atender a los heridos, muchos de ellos que estaban gravemente heridos.



En el descanso del panteón de Motozintla, se necesitaba bolsas de plástico y material quirúrgico, para realizar las necropsias.



La Fiscalía de Distrito pidió a los familiares de las víctimas acudir al descanso del panteón a reconocerlos.



El camión con 47 personas salió de la costa hacia las 16:00 horas y pretendía llegar a La Trinitaria, hacia las 22:00 horas del domingo.



La zona de curvas y pendientes peligrosas, donde ocurrió el percance está llena de topes, lo que dificulta el paso de camiones de carga y de pasaje.



Lista de personas heridas que se encuentran hospitalizadas



A través de un comunicado, el gobierno de Chiapas hizo pública la lista de personas heridas que se encuentran hospitalizadas, la cual es la siguiente.



1.- VICTOR NOE HERNADNEZ HERNANDEZ 30 AÑOS COLONIA MICHOACAN, TRINITARIA

2.- ALEJANDRA MORALES VAZQUEZ 23 AÑOS, TRINITARIA

3.- DORCAS LOPEZ GARCIA, 21 AÑOS, NUEVO LLANO GRANDE, TRINITARIA

4.- ARELI ALFONSO RAMIREZ 24 AÑOS. LA TRINITARIA

5.- BRENDA LISETH AGUILAR AGUILAR, 26 AÑOS, TRINITARIA

6.- EVELIN YARETH LOPEZ CONSTANTINO, 12 AÑOS, TRINITARIA

7.- JOHAN ALEJANDRO SILVA RODRIGUEZ, 13 AÑOS, TRINITARIA

8.- JOSE ELI HERNANDEZ RAMIREZ, 15 AÑOS, EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA

9.- DAVID AGUILAR GARCIA, 14 AÑO, TRINITARIA

10.- ANA GABRIELA LOPEZ CONSTANTINO, 22 AÑOS NUEVO LLANO GRANDE, TRINITARIA.

11.- NOHEMI DEL CARMEN LOPEZ CRUZ, 20 AÑO, TRINITARIA

12.- ANA KAREN GUILLEN SANTIAGO, 14 AÑOS, TRINITARIA

13.- LUIS ALBERTO VAZQUEZ GONZALEZ, 12 AÑOS, TRINITARIA

14.- BONFILIO OTERO HERNANDEZ, 24, AÑOS, COMITAN

15.- EDGAR LOPEZ DIAZ, 17 AÑOS, VENUSTIANO CARRANZA

16.- MINERVA RODRIGUEZ VAZQUE.

17.- DANIEL AGUILAR HERNANDEZ, 17 AÑOS

18.- JOSE DANIEL HERNANDEZ LOPEZ, 18 AÑOS TRINITARIA

19.- ANGEL EMANUEL RODRIGUEZ, RODRIGUEZ, 17 AÑOS, TRINITARIA.

20.- MARLENI AGUILAR GARCIA, 15 AÑO, NUEVO LLANO GRANDE, LOS LAGOS

21.-EMMANUEL RODRIGUEZ VAZQUEZ, 17 AÑOS, JOSE MARIA MORELOS TRINITARIA.

22.- SERGIO CORDOVA SANTIAGO, 20 AÑOS, MANGUILLO TABASCO.

23.- EMMANUEL MORENO AGUILAR, 13 AÑOS. FLOR DE MAYO TRINITARIA.

24.- ALEXANDER HERNANDEZ GARCIA, 19 AÑOS, LA INDEPENDENCIA

25.- ELIZABETH LOPEZ RAMIREZ, 37 AÑOS, RIO GRANDE, LA TRINITARIA

26.- ALFREDO LOPEZ RAMIREZ, 47 AÑOS, LA TRINITARIA

27.- CRISTIAN VAZQUEZ RAMIREZ, 14 AÑOS.

28.- HIRLANDA PEREZ LOPEZ, 04 AÑOS, LA TRINITARIA.



Hasta el momento informó que se tiene el registro de tres personas más que se encuentran inconscientes, por lo que no se logró recabar sus datos.