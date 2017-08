Está PRI obligado a desdoblarse hacia la izquierda: MFB a El País

(GH)

Si algo le puede hacer daño al PRI es desdoblarse hacia la derecha, como le sucedió al PRD, afirma Manlio Fabio Beltrones Rivera en una entrevista al diario El País "El PRI está obligado históricamente a desdoblarse hacia la izquierda, como un partido progresista, no un grupo conservador", agregó quien fuera el dirigente del PRI en la entrevista con el diario español."De ahí la importancia de la postulación de un candidato. Si el candidato que resuelva el PRI es de carácter conservador, no laico y gira a la derecha, el PRI perderá su esencia", añade.Aseguró que no busca la candidatura del 2018, sino más bien aportar la forma de construir acuerdos para que el País tenga una nueva y eficaz gobernabilidad.En la pasada asamblea del PRI decidió abrirse a la posibilidad de presentar como candidato a la Presidencia a un simpatizante del tricolor.Al preguntársele sobre la pérdida de casi cinco millones de votos en estados tan importantes como Nuevo León o Veracruz, respondió que el PRI no ha perdido aún."Lo que hay que conservar es seguir siendo el partido más votado. Es importante un PRI que pueda mantener su discurso y la convicción de que lo que ha hecho en los últimos años son reformas tan importantes que han cambiado a México. No sólo hay que conservarlas, hay que profundizarlas e ir a un segundo tren de reformas si es necesario. Ese es el gran reto que tiene el PRI".El diario español le preguntó sobre si hay marcha atrás para que el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, sea el candidato presidencial del PRI, a lo que contestó que no se atreve a descartar a nadie, pero que esperaría a que el proceso interno tenga la dosis necesaria y fundamental de democracia."Eso es lo que a un candidato, simpatizante o militante, le haría suficientemente fuerte en la competencia. Esta no fue una asamblea de partido hecha exclusivamente para postular un candidato, fue para abrir al PRI ante la sociedad pero conservando lo que siempre he demandado: La identidad."Quien desde las simpatías aspire a la candidatura está obligado a identificarse con el partido, no es simplemente que se le apunte para ver si como un simple vehículo lo trasladamos a que sea presidente de la República", señaló.Cuando El País le señala si sigue vigente el "dedazo" contesta que la posibilidad siempre está."En el PRI tenemos una historia que cuando hay un presidente surgido de las filas tiene una gran responsabilidad e influencia en el futuro de las definiciones de las candidaturas. Es inocultable, lo hemos aceptado y hecho público".El País le pregunta al ex gobernador de Sonora ¿cómo pretenden conservar la unidad de aquí a las elecciones? responde que sería equivocado pensar que se consigue a base de pura y total disciplina."Desde sus orígenes, por más fuerte que haya sido la influencia de alguien sobre el partido, la unidad la hemos conseguido con los acuerdos. Lo que me anima mucho, no sólo con el PRI, sino con todas las fuerzas, es que coincidamos en que el régimen político está agotado y que, si bien es cierto que superamos el momento del partido hegemónico, en lo que tenemos que avanzar ahora es en una presidencia compartida y no dividida. "Para eso están los gobiernos de coalición", le afirma al diario español, "esos gobiernos de coalición nos enseñarán que las elecciones ya no deben volver a ser una síntesis de que el que gana, gana todo y el que pierde, pierde todo y se dedica a fastidiar al que gana, de tal manera que todo se obstruye."En 2006 se realizaron unas de las elecciones más traumáticas que hemos tenido. Felipe Calderón sólo superó por medio punto al candidato del PRD, Andrés Manuel López Obrador", señala, "parecía que la crisis constitucional estaba a la vuelta de la esquina porque no había instrumentos ni herramientas para construir la nueva gobernabilidad a través de acuerdos que pudiesen sumar a más de una fuerza para instalar un gobierno. Eso no nos puede volver a ocurrir en 2018".El político sonorense con más de 40 años como militante del PRI señala también en dicha entrevista que la práctica que más daño puede hacerle a su partido es el "dedazo".