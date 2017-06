Reportan detención de "chapodiputada" en San Diego

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Por el delito de conspiración, autoridades estadounidenses detuvieron en San Diego, California, a Lucero Guadalupe Sánchez, la ex diputada del Congreso de Sinaloa que ingresaba al penal de máxima seguridad de El Altiplano con una credencial falsa para visitar a Joaquín "El Chapo" Guzmán.



Uno de los abogados de la ex diputada confirmó a EL UNIVERSAL su detención en territorio estadounidense aproximadamente a las 19:00, hora del pacífico.



De acuerdo con el litigante Sánchez quedó detenida en el Centro Correccional Metropolitano, con sede en San Diego, California.



Otro colaborador cercano a la diputada informó también a este diario de su detención.



Lucero Guadalupe Sánchez fue desaforada en junio 2016 por el uso de documento falso a nombre de Devany Vianey Villatoro.



La cercana a Guzmán Loera, había intentado pedir asilo político en ese país pero las autoridades migratorias, al revisar los documentos se percataron que era requerida por la justica, por lo que de inmediato fue detenida.



Aunque intentó no ser identificada por las autoridades, a través de la información alojada en las bases de datos de Plataforma México se pudo validar que quien visitaba a Guzmán Loera en reclusión era la diputada Lucero Guadalupe.



Para ingresar al penal de El Altiplano el 4 de septiembre de 2014 la entonces diputada dijo que era persona de confianza del capo y encargada de sus negocios.



De acuerdo con el registro del penal de máxima seguridad, la mujer presentó una credencial de elector falsa y refirió al personal de seguridad de la garita principal ser Devany Vianey Villatoro Pérez, al cruzar la información se supo de inmediato que se trataba de la diputada.



El Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social presentó una denuncia ante la PGR por la falsificación de una credencial del IFE y un acta de nacimiento que se utilizaron para ingresar al penal federal.



El 20 de enero de 2016 elementos de la División de Inteligencia de la Policía Federal cumplimentaron en Culiacán una orden de localización y presentación girada por el Ministerio Público de la Federación, cuando la legisladora salía de su domicilio; vía aérea fue trasladada a la Ciudad de México y transportada vía terrestre a las instalaciones de la Seido.