Tamaulipas: Cierran puente Las Américas tras daños por tornado

TAMAULIPAS (SUN)

Un tornado que azotó Nuevo Laredo provocó el cierre del Puente 3 y un apagón masivo en esa ciudad, Matamoros, Reynosa y otros 9 municipios. pic.twitter.com/S9zfAJ02G2 — ELNORTE.COM (@elnortecom) 22 de mayo de 2017

Tornado Arrasa Nuevo Laredo parte 2 pic.twitter.com/cEWhyx6nky — De Guadalupe,N.L. (@tecogpe) 22 de mayo de 2017

Debido a los daños ocasionados por un tornado en las instalaciones del Puente Internacional 3 "Las Américas", los gobiernos de Tamaulipas y de Texas dispusieron el cierre temporal en ambos sentidos para iniciar su rehabilitación.A través de un comunicado conjunto, se informó que después de registrarse el fenómeno meteorológico autoridades de la aduana de Nuevo Laredo, US Customs de Laredo y del Fideicomiso del cruce Comercio Mundial iniciaron la evaluación de los daños."Hecho el recuento de los daños, el tráfico pesado será suspendido, pues el viento volcó camiones, dañó antenas de comunicación y postería de energía eléctrica", señaló Raúl Trad, titular del Fideicomiso del Puente Internacional 3.Señaló que hay garantía de que la rehabilitación sea rápida debido al interés del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca y del presidente municipal de este puerto, Enrique Rivas.Aunque los daños al puente Las Américas son considerables, hasta el momento no se ha determinado el tiempo y el costo de la rehabilitación.El fenómeno meteorológico llegó acompañado de lluvias que dejaron inundaciones en la mayor parte del municipio fronterizo.Las autoridades estatales aseguraron que esta situación en Nuevo Laredo no dejo heridos ni víctimas fatales, solo daños materiales.Los estragos también se han dejado sentir en otros municipios de la frontera tamaulipeca, pues se reportan sin luz los municipios de Reynosa, Matamoros, Rio Bravo y Valle Hermoso.