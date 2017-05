Sonorenses son proclives a obesidad

HERMOSILLO, Sonora(SUN)

Un joven científico del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD) descubrió una variante genética que determina predisposición de los sonorenses para padecer sobrepeso y obesidad.



Pablo Alejandro Rendón Del Cid, de 26 años y catedrático de la materia Nutrigenómica en la Universidad de Sonora y la Universidad Durango Santander, se ha especializado en investigar la relación de la nutrición y los genes.



Su tesis "Presencia del SNP RS8050136 de FTO en población sonorense: Un importante factor de riesgo genético para la obesidad" obtuvo el primer lugar en la categoría de posgrado del área de Biomedicina y Química Dr. Gastón Madrid Sánchez, en los Premios de Investigación en Salud del estado de Sonora 2016 y fue dirigida por el investigador Humberto Astiazarán García, coordinador de Nutrición del CIAD.



Rendón DelCid logró en su investigación detectar la presencia de una variante del gen FTO (gen asociado a masa grasa y obesidad) en un grupo de población de adultos jóvenes sonorenses.



El gen FTO es también conocido de manera incorrecta como "el gen de la obesidad", ya que cuando éste presenta variaciones en su estructura, llamadas polimorfismos, se ve afectada la capacidad del cuerpo para mantener un índice de masa corporal saludable; la alteración de éste es uno de los factores que pueden relacionarse con la presencia de obesidad.



La combinación del polimorfismo en el gen FTO con un ambiente obesogénico, es decir, cuando se realiza poca actividad física y además se lleva una dieta hipercalórica, representa un factor de riesgo para desarrollar problemas de sobrepeso en las personas que lo manifiestan, en comparación con los individuos que no muestran dicha variación en el gen.



Más allá de la descripción del comportamiento de este gen, se espera que el hallazgo contribuya a entender el papel de la genética en el desarrollo de enfermedades, coadyuve en la mejora de estrategias de prevención para la obesidad y destaque el papel de la nutrición para que, en un futuro, las dietas se diseñen de acuerdo con las necesidades de cada individuo, consideró Rendón DelCid.



Su tutor en la investigación, Astiazarán García, destacó la contribución de Rendón DelCid, ya que este tipo de trabajos, explicó, permite responder a preguntas básicas, como por ejemplo, por qué un grupo de niños bajo un mismo programa de dieta y actividad física responde de manera diferente, a pesar de, incluso, ser hermanos.



Predomina en adultos



El combate a la obesidad se ha convertido en unos de los principales desafíos para las autoridades de salud en México.



De acuerdo con las cifras de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut 2016) de Medio Camino, siete de cada 10 mexicanos mayores de 20 años presentan algún grado de sobrepeso u obesidad; así como tres de cada 10 niños entre los 5 y 11 años, y tres de cada 10 adolescentes entre los 12 y 19 años.



La Ensanut de 2012 reveló que en la zona Norte del País tiene la tasa más alta de sobrepeso y obesidad en adultos y, en particular, Sonora ocupó el primer lugar con 74.7% de adultos con este padecimiento.



La encuesta indicó que en el 70.6% de los hombres y en el 76.9% de las mujeres mayores de 20 años padecen obesidad; así como en el 36.9% de los niños entre los cinco y 11 años y en el 35.2% en los adolescentes de 12 a 19 años.



La importancia del nutriólogo



Erika Ibarra Pastrana, jefa del Departamento de Nutrición y Servicios de Alimentación del Hospital General del Estado (HGE), indicó que el nutriólogo es una pieza fundamental del equipo de salud, sobre todo para prevenir y tratar ciertas patologías crónicas no degenerativas, como el sobrepeso, la obesidad y la diabetes, entre otras.



"El nutriólogo básicamente cuando tomamos a un paciente que no tiene estas complicaciones, lo que hace es a través del tratamiento nutricional y el plan de alimentación, elaborar una dieta correcta para prevenir estas enfermedades", detalló.



Una dieta saludable debe tener las siguientes características: Adecuada a las condiciones de cada individuo; completa, con todos los grupos de nutrientes para cubrir las necesidades de cada persona; equilibrada, que los nutrientes estén en las proporciones adecuadas; e inocua, libre de patógenos.



"Cumpliendo todas estas características se dice que tenemos una dieta adecuada y para eso existen los profesionistas en el área de nutrición, nosotros diseñamos ese plan de alimentación con todas esas características que promueven un mejor estado de salud; cuando hay cierta patología se hacen ciertas modificaciones", indicó Ibarra Pastrana.



Es recomendable acudir con un nutriólogo en cualquier momento, señaló la experta, sobre todo cuando se presenta sobrepeso u obesidad y más en la población infantil, que se han vuelto un poco más sedentarios debido a la cultura actual por utilizar los videojuegos y otros aparatos electrónicos para jugar.



"Una dieta adecuada no debe ser costosa, porque se pueden adquirir frutas y verduras de temporada y planear elaborar los alimentos en casa, que es mucho más económico que comer fuera de casa, entonces es necesario planear las comidas con el apoyo de toda la familia", comentó la jefa Departamento de Nutrición y Servicios de Alimentación del Hospital General del Estado.



Pablo Alejandro Rendón Del Cid, quien descubrió una variante genética que determina predisposición de los sonorenses para padecer sobrepeso y obesidad, destacó la importancia de cambiar las políticas públicas y fomentar la buena alimentación, la actividad física y los buenos hábitos alimenticios, así como concientizar a la población sobre estos padecimientos que generan enfermedades cardiovasculares y la diabetes. La consecuencia son altos costos en los servicios de salud, dijo.



Seguimos investigando, para poder realizar recomendaciones para quienes tienen esta carga genética, dijo el investigador becario del Conacyt, al recomendar a las instituciones que promuevan el consumo de alimentos saludables y la actividad física para mejorar la calidad de vida de los sonorenses.