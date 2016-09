Escala dólar al menudeo a $20.17

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El dólar al menudeo escaló a 20.17 pesos a la venta, luego de que en la jornada de ayer alcanzara los 20 pesos presionado por la incertidumbre en torno a la reunión de la Reserva Federal que inició el día de hoy, así como la postura de política monetaria del Banco de Japón.



La cotización del billete verde al mayoreo en los mercados financieros internacionales ya rompió el techo de los 19.70 pesos, vendiéndose en un máximo histórico de 19.86 pesos.



A pesar de que el escenario más probable es que la Fed mantendrá sin cambios su tasa de referencia, las apuestas en contra del peso mexicano han arreciado.



En lo que se refiere a las noticias no tenemos algo en particular que pudiera explicar este repunte en específico para el peso, estamos viendo al petróleo subiendo y divisas emergentes fuera del peso con movimientos bastante moderados, en todo caso esta alza tiene que ver con el nerviosismo generalizado que existe después de la depreciación tan importante que ha tenido el peso frente al dólar, explicó Juan Carlos Alderete, subdirector de estrategia de tipo de cambio de Banorte.



Lo anterior podría haber generado algunas operaciones de tipo ‘stop losses’ (freno de pérdidas) que consisten básicamente en cubrir posiciones largas en el peso porque ya llegó a un nivel en que se deben limitar pérdidas, esto es algo más técnico, pero que opera fuera de cualquier noticia hasta el momento, agregó el especialista.



Desde el día de ayer, el mercado no descartaban la posibilidad de que el dólar al mayoreo alcanzará nuevos máximos e incluso niveles por arriba de 20.00 pesos por dólar durante las próximas seis semanas, camino a las elecciones generales del 8 de noviembre en Estados Unidos.



La evolución de la campaña presidencial del candidato por el Partido Republicano, Donald Trump, seguirá siendo un determinante importante de los movimientos del tipo de cambio durante octubre, sobre todo si continúa ganando terreno en las encuestas frente a su rival Hillary Clinton que todavía tiene ventaja. El primer debate presidencial se llevará a cabo el próximo lunes 26 de septiembre por la noche, a partir del cual se podrían redefinir las preferencias electorales reflejadas en las encuestas.