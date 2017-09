Prioridad, rescatar a personas atrapadas: Peña Nieto

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Tras el terremoto que afectó la tarde de este martes a diversas entidades del centro del país, principalmente a la Ciudad de México y Morelos, el presidente Enrique Peña Nieto convocó al Comité Nacional de Emergencia y ordenó la activación inmediata del Plan MX con el despliegue de efectivos de las Fuerzas Armadas para respaldar a las autoridades locales en busca de rescatar a personas con vida.



En un mensaje a la Nación, el mandatario detalló que el terremoto causó daños a entidades del centro del país y sur del país, principalmente la Ciudad de México, Estado de México, Morelos Puebla y Guerrero. Enfatizó que miles de efectivos militares auxilian a la población, que se está en coordinación con las autoridades.



"He dado indicaciones al gabinete para que no se detenga ni un momento la ayuda a la Chiapas y Oaxaca (a donde ayer mismo se trasladaron los titulares de Sedesol y Sedatu y Sagarpa, respectivamente). Expreso mi admiración a la unidad, trabajo y generosidad con la que una vez más miles de mexicanos han respondido a la emergencia.



"Este sismo es una dura prueba, y muy dolorosa para el país. Los mexicanos hemos tenido experiencias difíciles a consecuencia de temblores en el pasado y hemos aprendido a responder a estos episodios con entrega y espíritu de solidaridad… sigamos unidos, enfrentando juntos este nuevo desafío", señaló el mandatario.



Peña Nieto, acompañado por el jefe de Gobierno de la CDMX, y los secretarios de Gobernación, Defensa y Marina Armada, el mandatario dijo que la prioridad en este momento es continuar el rescate de quienes aún se encuentran atrapados y dar atención médica a los heridos", dijo.



Instruyó que los servicios de urgencia del IMSS, ISSSTE, SEDENA, Marina y Pemex están disponibles para toda persona sea o no derecho habiente.



Lamentó que muchas personas hayan perdido la vida, incluidos niños es planteles educativos, edificios y viviendas. Expresó sus condolencias a quienes perdieron un ser querido. "México comparte su pena", señaló.



Apuntó que al filo de la medianoche 40% de la Ciudad de México y 60% de Morelos no tiene servicio de electricidad por lo que se han reforzado las brigadas de la CFE para reponerlo lo antes posible.

Dijo que los albergues se pueden ubicar a través de LOCATEL.



Pidió facilitar la movilidad de las unidades de auxilio por lo que sugirió a la gente, "en la medida de lo posible", permanecer en sus hogares siempre y cuando sean seguros y evitar congestionar las calles por donde deben transitar los vehículos de emergencia.



Agradeció a los ciudadanos que han usado las redes sociales para reportar inmuebles dañados y gente que necesita ayuda. Indicó que elementos de Protección Civil los monitorean por lo que es importante actualizarla. Pidió atender la información oficial a través de redes y medios de comunicación.